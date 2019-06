Las noticias de Euskadi, 11:03 (26/06/2019)

Voz 2

00:29

algún grupo parlamentario se precipita se fijando posiciones en relación con un proyecto que no existe todavía pues estaría seguramente poniéndose en evidencia porque insisto el objeto de los primeros contactos se circunscribe estrictamente la la explicación del documento de directrices económico presupuestarias pero propiamente en la fase negociadora todavía no va no va a comenzar no