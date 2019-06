Las noticias de Cantabria, 11:03 (26/06/2019)

Voz 1514

00:35

el PSOE que suman veintiún diputados de los treinta y cinco que conforman el Parlamento ni el Partido Popular ni ciudadanos ni Vox van a presentar candidato alternativo pero eso sí han anunciado que no piensan apoyar la reelección de Revilla como presidente in trabajadores del servicio de recogida de basuras del municipio de Piélagos han encontrado en la tarde pasada resto suman los junto a un contenedor de basura en la urbanización La mina situada en la localidad de Puente Arce al parecerse producción aviso a las cinco de la tarde y la Guardia Civil hacía constar que esos restos humanos que esos restos serán restos humanos se tratan por cierto de huesos con lo cual eso hace apuntar que no estamos ante un fallecimiento reciente el médico forense los médicos forenses están analizando precisamente esos restos humanos esos restos óseos para conocer un poco la procedencia y el primer análisis ya han adelantado que parecen que podrían ser de una mujer la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de esos restos de la investigación