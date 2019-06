Escucha las noticias de las 12:00 (26/06/2019)

es mediodía las once en Canarias

enhorabuena Coppola igualmente hoy está más que justificado que tengas el aire acondicionado a tope en el estudio colocando estirarle veces que te he dicho que esto parece una nevera bueno es que la primera hora de calor de este verano ya está haciendo estragos en buena parte del país y lo que nos queda hasta hasta el fin de semana porque los termómetros van a seguir subiendo para superar los cuarenta grados en muchos lugares hoy tenemos ya aviso naranja que es el previo al rojo en doce comunidades lo peor se espera en el País Vasco La Rioja Navarra y Aragón la temperatura política pues sigue más o menos la tónica de los últimos días a vueltas con el Gobierno de coalición de cooperación con las exigencias de Vox a PP y Ciudadanos en comunidades ayuntamientos y sube la investidura de Pedro Sánchez de la que hablarán el candidato socialista en la presidenta del Congreso próximo martes Meritxell Batet considera que debería producirse cuanto antes

así es se ha dirigido a los miembros de su grupo confederal en el Congreso a quienes ha pedido confianza y paciencia el plana de Pedro Sánchez decía es doblar el brazo a ciudadanos y conseguir un pacto pero si no lo consigue el acuerdo de gobierno de coalición está más cerca de lo que pueda parecer aunque haya que esperar dos meses y medio es lo que decía Iglesias dando a entender que puede haber una primera investidura fallida

Voz 3

01:45

si no le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos no habría la campaña mediática que se está haciendo si no hubieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo