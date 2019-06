Escucha las noticias de las 13:00 (26/06/2019)

Voz 0824 00:00 es la una a mediodía en Canarias Josep Borrell la renuncia a su acta de eurodiputado y continuará como ministro de Exteriores a las tres de esta tarde ha convocado una rueda de prensa en Bruselas para anunciarlo Rafa Panadero buenas tardes

Voz 1775 00:16 Nos tales fuentes del Partido Socialista confirman a la SER que Borrell no va a tomar posesión de su escaño el próximo martes día dos el día en que se constituye la Eurocámara esta decisión abre dos caminos por un lado le permite seguir como ministro en caso de que el actual Gobierno en funciones se alargue o en el caso de que Pedro Sánchez logre sacar adelante la investidura hay siga contando con él y por otro lado le permite también seguir optando sin ataduras al reparto de cargos europeos un asunto sobre el que los líderes europeos van a debatir en una cumbre extraordinaria convocada el próximo domingo treinta de junio

Voz 0824 00:46 PP y Ciudadanos acaban de firmar un acuerdo para la Diputación de Burgos que presidirán los populares y la vicepresidencia será para el partido naranja un pacto que incumple lo que exigía Ciudadanos para apoyar al candidato del PP a la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Radio Castilla de Burgos Pedro Sedano

Voz 0882 01:03 César Rico el Partido Popular repetirá al frente de la Diputación Provincial de Burgos tras un acuerdo alcanzado con Ciudadanos cuyo cabeza de lista Lorenzo Rodríguez se postulaba hasta ayer mismo para presidir la institución provincial según hola acuerdo que habían llegado ambas formaciones políticas a nivel autonómico en Castilla y León Rodríguez ha asegurado que la decisión la ha tomado con conocimiento de distancias superiores de Ciudadanos aunque reconoce que no ha llegado comunicárselo a su cabeza de lista autonómico Francisco

Voz 1 01:24 Igea yo es que no he podido hablar con Paco cojea está en sus cosas yo he hablado con este caso con es el que es secretario institucional la Secretaría Institucional garantía de organización llevan los pactos éstos un partido grande y cada uno se encarga otra cosa

Voz 0882 01:38 el pacto autonómico implicaba varias decisiones a nivel local entre las que figuraban que la alcaldía de Burgos y la presidencia de la Diputación Provincial fueran para ciudadanos algo que finalmente no ha ocurrido el acuerdo establece que Ciudadanos asuma en este caso la vicepresidencia de la Diputación su portavocía varias presidencias de comisiones informativas

Voz 0824 01:54 a esta hora está citado el Partido Popular en un juzgado de Madrid para responder por las denuncias de parte de su personal en el Congreso y el Senado que fueron despedidos como trabajadores eventuales después de décadas de trabajo para el partido los ya ex empleados van acompañados del que fuera secretario general del grupo parlamentario en el Congreso Arturo García Tizón Carlos Sevilla buenas tardes

Voz 2 02:13 buenas tardes primer acto de conciliación paso previo para la apertura de juicio a los juzgados acuden dos trabajadoras del grupo popular en el Congreso contratadas hace décadas que después de una excelente forzosa trabajando para la Cámara Baja no se les han transmitido que reclaman su reingreso ya acusan al partido de despido ilícito el Partido Popular que con esta maniobra se les despide con sólo cuatro años la antigüedad para gran parte de lo que les costaría el despido en condiciones normales después de no recibir ningún cambio por parte del partido las afectadas dan por hecho que no habrá acuerdo acuden acompañadas por su letrada un abogado de UGT que colabora con ellas y con el expresidente del grupo popular Arturo García Tizón ha mostrado su apoyo el partido de Pablo Casado volverá a tener que presentarse en estos juzgados el próximo miércoles para que están citadas otras dos trabajadoras el Congreso y del Senado en la misma situación dos de ellas donde despedidas después de que estas posibles irregularidades salieran a la luz

Voz 0824 03:02 la Autoridad Independiente fiscal propone cambios a la propuesta de los sindicatos sobre la renta mínima la EFF apuesta por centrar lo más en la pobreza severa en vez de los desempleados de larga duración Rafa Bernardo

Voz 1762 03:12 sí Leire EFC cree que la propuesta sindical de ingresos mínimos que se está tramitando en las Cortes porque entró como iniciativa legislativa popular a llegaría recursos a un millón cien mil hogares reduciría la pobreza severa un veintisiete por ciento y costaría entre siete mil doscientos y nueve mil ochocientos millones de euros al año el organismo propone retocar la para que no esté tan vinculada a la búsqueda de empleo para que esté más centrada en los hogares con menos recursos para que evite el solapamiento con otras rentas mínimas según sus cálculos estos ajustes permitirían alcanzar un millón ochocientos mil hogares reducir la pobreza severa hasta un sesenta por ciento y costaría mucho menos tres mil quinientos millones

Voz 0824 03:43 en el Parlament de Cataluña acaba de tumbar el decreto para limitar los precios de los alquileres el Govern no ha conseguido sacarlo adelante evidencias y su incapacidad para formar una mayoría que necesita entre otras cosas para aprobar los Presupuestos Barcelona

Voz 0225 03:56 el rumbo comunes ni la CUP han aceptado las medidas del guber no entienden que el decreto no entra a regular efectivamente el precio del alquiler un problema sangrante especialmente en Barcelona y alrededores la consellera de Justicia Ester Capella ha ofrecido a estas dos fuerzas tramitar el decreto como proyecto de ley lo que les permitiría poder negociar su contenido no lo ha conseguido y no ha podido evitar los reproches ante la evidencia de que los socios de Govern se quedan

Voz 1909 04:17 los sito en Bel o de cree le hoy si tu vamos este decreto ley que limita el precio del alquiler se ponen ustedes del lado del Banco de España de la patronal de la Cámara de la propiedad del bando del PSC el PP y Ciutadans quién les ha visto y quién les ve

Voz 0225 04:31 Capello ha advertido que con su negativa comunes y CUP han conseguido que no haya ningún tipo de regulación sobre los alquileres en los próximos meses

Voz 0824 04:38 en Sevilla la Guardia Civil ha detenido militar brasileño de la comitiva del presidente bolso son Haro por llevar una maleta con treinta y nueve kilos de cocaína el hombre viajaba en un avión que iba de avanzadilla para la visita evolucionar o Japón con motivo de la reunión del G20 Radio Sevilla Enrique corneado

Voz 0570 04:52 el detenido un militar de treinta y ocho años ha pasado esta mañana ya a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública tráfico de drogas la Guardia Civil lo detuvo ayer martes en el aeropuerto de Sevilla localizar en una de sus maletas treinta y nueve kilos de cocaína divididos en treinta y siete tabletas el detenido junto a otros miembros de la comitiva del presidente bolso negro habrían hecho escala en el aeropuerto sevillano como avanzadilla del viaje programado a Japón por parte del presidente Brasil

Voz 1762 05:18 leña con la información del deporte Evan Álvarez buenas tardes hola Isabel buenas tardes el Barça acelera en la operación salida tras la marcha de André Gomes al Ewerthon hoy se va a hacer oficial el traspaso decirles en rumbo al Valencia al portero superó ayer el reconocimiento médico el mercado de fichajes Nos dejan lo que llevamos de miércoles el fichaje del defensa Álvaro Tejero por el Eibar cinco temporadas llega del Real Madrid aunque ha jugado cedido en el Albacete la renovación del lateral Álex Martínez dos años más con el Granada y la presentación de Juanmi con el Betis la selección española sub veintiuno jugará mañana contra Francia las semifinales del Europeo a las nueve de la noche y en Wimbledon han confirmado que Rafa Nadal será tercer cabeza de serie en el torneo pese a ocupar la segunda plaza del ránking ATP

