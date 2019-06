Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:03 (24/06/2019)

Voz 0141

00:03

SER Comunitat Valenciana de la noche de San Juan un hombre de ochenta y tres años ha sufrido quemaduras al caerse en una hoguera de una playa de Torrevieja el hombre que había ingerido alcohol fue trasladado al Hospital de Torrevieja y más tarde por la situación médica al Hospital General de Alicante en Valencia la Cruz Roja ha realizado esta noche ciento catorce atenciones en las playas de la ciudad principalmente por quemaduras e intoxicaciones etílicas también esta madrugada los vecinos de un edificio de Sagunt han sido desalojados por el incendio que se ha declarado en el dormitorio de uno de los pisos no había nadie dentro pero estaba lleno de materiales de desechos de la política este miércoles el de Scott se celebra el pleno para elegir a los cinco senadores territoriales de la Comunitat Valenciana que han de ser designados por los grupos parlamentarios los socialistas proponen a Joan Lerma ya Josefina bueno el PP al ex presidente Alberto Fabra Compromís a Carles Mulet Ciudadanos al ex diputado autonómico Emilio Argüeso y según Aemet las temperaturas van a experimentar hoy pocos cambios las máximas las tres capitales van a rondar los treinta grados aunque pueden bajar un poco en el interior de la provincia de Valencia así el cielo está poco nuboso o despejado en la mayor parte del territorio aunque aumentará algo la nubosidad con intervalos de nubes altas el viento viable flojo Inma mañana martes habrá intervalos de nubes con neblinas matinales en Castellón las temperaturas no van a cambiar salvo van a subir las máximas en el interior y el viento soplará variable flojo con intervalos de noroeste y norte moderado en el litoral