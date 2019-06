Las noticias de Galicia, 06:50 (25/06/2019)

los looks te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier Lux punto com que si te encanta la ciudad en verano pero lo que más te gusta escoger tu coche y escaparate a la playa viste Luis con neumáticos Victory continental sin tu servicio oficial Pello dices que te gustó la ayuda de camino la playa consulta condiciones punto es Se ICIO Carrillo Kit y Mauricio

a Banca Seguros lanza su nuevo seguro de vida por accidente con el que en fin de su opacas desde el móvil paga sólo al usarlo pero esta tecnología no se puede aplicar a tu hijo no pude es encenderlo hasta los trece años que es más GT y apagarlo en la adolescencia lo sentimos a Banca Seguros informa te de condiciones en cuanto a punto com

antes secos nuestros sistemas no son sistemas que permitan un almacenamiento enorme nosotros nuestro sistema siempre se han basado en la recarga constante entonces si realmente viene un periodo de tres meses secos no hacemos un buen uso podríamos vernos a finales de septiembre octubre en situaciones pues un poco más críticas

Voz 12

06:40

creo que hemos tenido bastante sorprendido porque yo creo que a primera vez que se degrada un nivel de propagandista del en una comunidad autónoma no nivel no que se está haciendo en estos momentos no que creo que se está excediendo no que debe ser un delegado Gobierno