Las noticias de Galicia, 06:50 (26/06/2019)

Voz 0846 02:00 qué tal muy buenos días los trabajadores de Alcoa ansía oferta aparte el capitán Si el Gobierno se compromete a abaratar la factura eléctrica al fondo suizo asegura a los trabajadores que ha venido para quedarse pero las plantillas de A Coruña hay Avilés quieren que sus contratos y la actividad de las plantas se prolongue bastante más que dos años el saldo migratorio positivo no palíe la crisis demográfica la Xunta aprueba mañana la Ley de impulso demográfico dicen los expertos aquí en la SER que hay que ir más allá de los cheques bebé y las testas de bienvenida es miércoles veintiséis de junio avance el verano menos en Galicia Paula Díaz buenos días

Voz 5 02:35 buenos días Xaime no termina de llegar pero nos manda algunas señales suben las temperaturas mínimas y parece que será una jornada con sensación de bochorno no se esperan cielos parcialmente cubiertos en toda Galicia con chubascos en la Costa da Morte y en la zona das Rías Baixas a eso de las dos de la tarde los chubascos se extenderán a casi todas las dando luz verde a las zonas de origen de las propias lluvias Orense y Lugo podrán llegar hoy a los veintinueve veintiocho grados

Voz 0846 02:59 suben las temperaturas el mientras señores

Voz 5 03:02 esto de España semanas hoy con el sol

Voz 0846 03:04 como despierta el día en A Coruña Helena López

Voz 5 03:07 qué tal bos días hay bien pues aquí con algo de nubes pero también bochorno diecisiete grados a estas horas en A Coruña hay dieciocho en Ferraz Lugo

Voz 0846 03:14 López buenos días Jaime no bese claros

Voz 5 03:17 dieciséis grados Ourense Miguel Bernárdez

Voz 6 03:19 muy buenos días nubes también aquí en Ourense y dieciséis grados Pontevedra Ramón ella Peral buenos días mismo panorama no ese claro se en Pontevedra diecisiete grados dieciséis en Vilagarcía amigo María Díaz

Voz 5 03:31 buenos días aquí nublado pero con casi dieciocho grados

Voz 0846 03:33 sin Santiago Paula Santiago cielos cubiertos

Voz 5 03:36 dieciséis grados han subido esas temperaturas mínimas

Voz 0846 03:38 sin dudas los deportes el Celta ya tiene fecha para empezar pero de momento sin caras nuevas Mauro Picatoste

Voz 7 03:45 el ocho de julio el Celta vuelve al trabajo el club quiere tener preparado su primer fichaje antes de esta fecha a día de hoy la dirección deportiva se debate entre Josep Aido central de veintitrés años del gen Martínez cuarta también defensa de veintitrés años de River Plate por el primero se han ofrecido ocho millones de euros por el segundo siete aunque la idea del club argentino es la de pedir los quince millones de su cláusula de rescisión por cierto sobre la pretemporada ya conocemos el rival más para la preparación del equipo será el Lugo el sábado veinte de julio las ocho y media en el campo de Baltar

Voz 0846 04:16 el Lugo primer rival del Celta en la pretemporada y el Dépor sigue sin decidir quién entrenará al equipo la próxima temporada Adrián condal

Voz 8 04:24 se pospone la decisión sobre quién va ser el entrenador del Deportivo la reunión de ayer del Consejo de Administración del Depor no llegó finalmente a una decisión concluyente sobre quién va ser el encargado de dirigir esa caseta en la próxima temporada la Segunda división hoy mismo se espera una respuesta definitiva por parte del Deportivo Inma Ana Carmelo del Pozo en principio en una rueda de prensa para anunciar esta primera gran decisión es que el nuevo Depor que echará a andar en un par de semanas se va a basar sobre todo en quién dirija ese banquillo blanquiazul

Voz 6 05:19 el futuro de Halcón los trabajadores se reúnen

Voz 0846 05:21 en esta tarde con la empresa están dispuestos a dar el sí quiero a la venta parte capital pero si el Gobierno se compromete a abaratar el precio de la factura eléctrica sólo así se garantiza dicen la continuidad de las plantas Lara Capel

Voz 1271 05:34 la relativa satisfacción tras la reunión comparte Capital el fondo suizo está dispuesta a mantener el empleo más allá de los dos años y ahora a los trabajadores piden más implicación de las administraciones por eso se muestran cautos porque faltan flecos por cerrar lo imprescindible es regular y abaratar la energía la plantilla exige sentarse con el Ministerio Juan Carlos

Voz 10 05:53 Corbacho no está dispuesto a sentarse con nosotros y nosotros vamos a lo vamos a convocar de entrada pues diciendo que hace falta tener unas no más y si no lo haremos públicamente y por los medios cada falta no vamos a consentir que después de tanto tiempo en la calle luchando tantos meses que al final eh no tenemos pues ese desamparo no

Voz 1271 06:14 hay un compromiso por escrito del Ministerio con el fondo suizo para bajar el precio del kilovatio parte asegura que mantendrá las series de electrólisis intactas hasta que sean viables

Voz 0846 06:23 ahí está la petición del presidente del comité de empresa de A Coruña Juan Carlos Corbacho a las ocho y media la ministra de Industria en funciones Reyes Maroto estará en directo con Pepa Bueno también del ámbito empresarial más incertidumbre para los astilleros gallegos el presidente de México López Obrador ha anunciado que revisará el contrato de Pemex con barreras y con una amante

Voz 11 06:44 sí sí sí estamos incluso revisando contratos este de empresas que se tienen en España con Astilleros Españoles en donde no había un trato justo para Pemex todo eso se está revisar

Voz 12 07:13 el gigante azteca adjudicó a barriga

Voz 0846 07:15 sin la construcción de dos hoteles y asumió asimismo el cincuenta y uno por ciento del capital del astillero vigués que todavía conserva más cosas ni la inmigración consigue evitar que Galicia pierda habitantes a pesar de que el dos mil dieciocho dejó un saldo migratorio positivo de doce mil ochocientas ochenta y cuatro personas la Comunidad ha perdido casi tres mil habitantes el año pasado y está a punto de bajar de los dos millones setecientos mil de los inmigrantes la mayoría proceden de Venezuela Suiza Reino Unido y Estados Unidos Pontevedra lidera el crecimiento del saldo migratorio datos que hemos analizado con el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Santiago Carlos Ferrás

Voz 13 07:52 el desenvolvimiento económico y modernización social o apoyo a crianza innovación son retos morir pero necesitamos liderazgo proxecto colectivo dónde está ese cuestión sin vida hemos Kill Máis Alá dos cheques bebé en vida

Voz 0846 08:10 mañana al Consello de la Xunta le dará luz verde a la ley de impulso demográfico y la crónica política al pleno del Parlamento ha elegido ya los senadores en representación de la comunidad autos

Voz 1271 08:19 el PP premia con un puesto en la Cámara Alta Elena Muñoz y Jesús Vázquez como pago a los servicios prestados en dos plazas muy complicadas para los conservadores Vigo y Ourense En Marea ha designado a José Manuel Sande en la votación se ha evidenciado ya la ruptura del grupo parlamentario

Voz 14 08:34 sucedió esta elección de senador con podido suceder otra manera pero velando hay diferencias de haber debate deben resolverse estas creo que agua cuestión coyuntural

Voz 1271 08:46 el presidente de la Xunta espera que la ruptura de Marea permita recuperar el tono institucional en el Parlamento escuchamos a Alberto Núñez Feijóo

Voz 15 08:52 espero que se Mantegna eh que se recupere o mayo o mellor tono institucional porque en este momento en España está en Galicia sobra e inestabilidad de en determinados grupos que nos falta estabilidad de

Voz 0846 09:08 entrada a uno tendrá que responder esta mañana a la pregunta de En Marea la han retirado

