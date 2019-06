Las noticias de Galicia, 07:50 (26/06/2019)

buenos días Jaime no termina de llegar al verano Galicia pero nos mandan buenas señales suben por fin las temperaturas mínimas y parece que será una jornada con sensación de bochorno no se esperan cielos parcialmente cubiertos en toda Galicia con chubascos en la Costa da Morte en la zona das Rías Baixas a eso de las dos de la tarde los chubascos se extenderán a casi toda la comunidad dando luz verde a esas zonas de origen de las propias lluvias Ourense y Lugo podrán llegar hoy veintinueve y veintiocho grados patrocina la ronda de temperaturas a estas horas en A Coruña tenemos cielos grises los termómetros dieciocho grados diecisiete en Ferrol el Lugo nubes y claros y diecisiete grados

Voz 17

04:56

si no está dispuesto a sentarse con nosotros decir alto el a nosotros vamos a lo vamos a convocar de entrada pues diciendo es que hace falta tener no más y sino lo haremos públicamente y por los medios que haga falta no vamos a consentir que después de tanto tiempo en la calle luchando tantos meses que al final eh no tenemos pues ese desamparo no