Escucha las noticias de las 14:00 (26/06/2019)

gracias Sant Jordi paciencia no olvida las recomendaciones más elementales beber agua buscar la sombra no hacer ejercicio en estas horas centrales del día la vida política sigue también con temperaturas muy elevadas el protagonista de las últimas horas se llama Josep Borrell

Theresa ministro de Exteriores en funciones cabeza de lista del PSOE en las últimas elecciones europeas y que no tomará posesión de su escaño en la Cámara de Estrasburgo la próxima semana lo que quiere decir que al menos de momento va a seguir en el Gobierno Rafa Panadero

tranquilidad ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los tres coma siete millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus cuarenta y dos representantes en el Congreso de los Diputados

asumiendo el resultado de las urnas uno puede intentar bloquear ese resultado o contribuir a una investidura que les podrá gustar o no pero es lo que han decidido los españoles en la es las alternativas aquí es gobierno o bloqueo

en Madrid Vox vuelve a tirar por elevación exigen a PP y Ciudadanos que firmen de forma conjunta el programa que puede posibilitar a la popular Díaz Ayuso la presidencia autonómica Ciudadanos asegura que no van a aceptar ese órdago pero en el PP son mucho más cautos

no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado

por las tres partes ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza con la violencia machista con aquellos partidos estire estigmatice a los inmigrantes yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro y mi propósito es en las pues

que se exigen ese programa por ejemplo que los inmigrantes indocumentados no tengan derecho a la cobertura plena de la sanidad pública en el ámbito autonómico ya jugados de lo social de Madrid acaba de terminar sin acuerdo el acto de conciliación de los trabajadores fijos a los que el PP quiere despedir como si fueran eventuales Carlos Sevilla

Voz 11

03:39

las afectadas no han reconocido al abogado que enviado el PP porque no ha traído un poder notarial sino una autorización no hay conciliación la demanda ya está preparada en cuanto la presenten en los próximos días se abrirá juicio Ur catorce