Voz 0313

00:00

buenas tardes y tengo una duda o una pregunta en la Edad Dorada de la imagen cuando cada vez pensamos menos si miramos más en sirve de tanto una fotografía quiero decir de verdad una imagen puede ayudar a cambiar las cosas a mejorarlas entiende ahí tenía tres años cuando en septiembre de dos mil quince la imagen de su cuerpesito tirado en una playa de Turquía dio la vuelta al mundo lo recuerdan verdad se produjo una enorme conmoción a más que menos él escapó alguna lágrima incluso escribieron poemas para él pero seamos francos ha servido a todo eso qué queda de aquel movimiento yo creo sinceramente que estamos peor eh porque se ahogando gente las mafias continúan haciendo negocio Europa endurecido su política de acogida a rebufo de tejos como Salvini que ya ex vicepresidente en su país en en Italia hoy tenemos otra imagen otro drama en otro lugar icono otra criatura una niña de once años en este caso Valeria salvadoreña ahogada junto a su padre que el arremetió en su camiseta en un vano intento de protegerla cuando les arrastró la corriente en el río Bravo ellos intentaba llegar a Estados Unidos la fotografía es es tremenda es atroz pero tampoco servirá de nada absolutamente de nada Luis García Montero tiene una expresión muy acertada para definir ese fenómeno Piedad líquida claro que las imágenes del golpean claro que no se nos revuelve algo no pero dentro de unas horas o a lo sumo unos días ese sentimiento se ha desvanecido como se nos va el agua entre los dedos Piedad líquida si vergüenza infinita bienvenidos a La Ventana