Las noticias de Asturias, 17:02 (26/06/2019)

el ex concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo Ricardo Fernández celebra que el juzgado haya archivado la denuncia que presentó el que fuera jefe de la Policía Local contra el mismo el exalcalde varios funcionarios y un periodista fue una denuncia a raíz de la apertura de una investigación por la presunta retirada de una multa

Voz 0068

01:14

el auto de su Señoría pues viene indicar que efectivamente la creación por parte de los responsables políticos fue correcta buenos deja bastante claro pues que la denuncia que se presentó en principio no tienen ningún tipo de sustento no emplearla la calificación de elencos gratuitos no de de tipos penales