violencia machista yo sé que hay mucha gente a la que no les gusta mucha gente de Ciudadanos a la que no le gusta el trago que está pasando de hecho lo dicen en privado que no les gusta el trago que va que parece que el señor Albert Rivera les está intentando porque les está intentando hacer pasar confío en que podemos convencer también a la dirección de Ciudadanos porque es que nuestras razones son muy de sentido común de ahora merece la pena dejarse chantajear por Vox para mantener en el poder al Partido Popular de la Gürtel

Voz 3

01:34

que nosotros cumpliremos sin lugar a dudas con nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire pero les tengo que reconocer también una cosa yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda y uno he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños