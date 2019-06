Las noticias de Euskadi, 18:02 (26/06/2019)

Voz 3

00:32

bueno pues está más o menos controlado todavía no hay tres helicópteros que están estando hoy par de de avionetas también más luego los equipos que están sobre sobre el fuego no hay acceso ni nada estaba complicado ya lo están controlando equipos además como tal el propio recibo justo enfrente del del incendio pues no hacen más que bajar in volver a cargar agua