Escucha las noticias de las 18:00 (26/06/2019)

el tope para las tarifas adicionales para los productos chinos muy sustancial en si no llegamos a un acuerdo así que cuando me preguntan si vamos a llegar a un acuerdo pues es posible pero estamos muy felices donde estamos ahora porque estamos a amasando una fortuna no es muy bueno para China esta situación pero sí para nosotros vínculos sobrinas el presidente estadounidense dice que si tiene que atacar atacar a pero en ningún caso contempla enviar soldados para un enfrente

Voz 2

01:07

hemos pedido también les hemos ofertado también una comisión de seguimiento precisamente a ese acuerdo hay en principio parece que no es es lo único que el presidente del Gobierno ha hablado con el señor Iglesias por lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no es esa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto antes en España