Voz 1473

00:07

por si that rechaza el recurso de los estudiantes que se examinaron de dibujo técnico estos alumnos presentaron una reclamación porque según denuncian se incluyeron preguntas sobre asuntos que no estaban en el temario Marta Alberca la Comisión responde al escrito de la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid en el que denunciaban irregularidades en dos de los ejercicios del examen por no ajustarse al currículo oficial de la materia de hecho ni siquiera los propios correctores de la prueba supieron resolver el ejercicio y hubo notas bajísimas la Comisión entiende que las preguntas cuestionadas eran idóneas y mantienen los criterios de corrección ya ha remitido su decisión a la Asociación de Profesores de dibujo de la Comunidad de Madrid y a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad el jurado popular ha declarado no culpable al auxiliar de enfermería acusada de matar a dos mujeres dos pacientes en el hospital de Alcalá de Henares sigue inyectando les aire pero la declara culpable sólo de una de las muertes dice el jurado que a pesar de que la causa de la muerte es la misma no hay pruebas suficientes para acusar al auxiliar en el segundo caso Antonio Navarro es el abogado de la familia de una de las víctimas