Las noticias de Galicia, 18:02 (26/06/2019)

Voz 1132

00:22

no tenemos información que no sale a dudar de la transparencia y legalidad de esas operaciones que con esa operación ha ganado Galicia Cano Pemex en su día adquirió pues un astillero privado el más grande de España por una cantidad que entendemos más que razonable y hora lógicamente si hay algo que investigar que se investigue y estamos pues tranquilos porque no debiera tener ninguna consecuencia no sabemos si para los implicados directamente desde luego que para la industria actualmente gallega no tiene que tener ninguna repercusión por lo tanto tranquilidad y confianza a la vida