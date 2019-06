Las noticias de Castilla y León, 18:02 (26/06/2019)

Voz 1097

00:05

los festivales de música confirman la dimensión que estos eventos tienen en el turismo cien mil visitantes esperan en Aranda de Duero es Sonorama actuarán entre otros Fangoria Tequila Love Of Lesbian mis cafeína Taburete aparece Nacho Cano el músico de Mecano vuelve a los escenarios veintidós años después en Aranda esto sucederá en agosto más inminente es el festival de Ávila con más de doce mil asistentes el próximo fin de semana el ochenta por ciento proceden de otras comunidades prácticamente la mitad de Madrid en Hoyo del Espino actuarán entre otros Rod Stewart y The Water Boys in más noticias a las seis ya hay casi cuatro minutos Agroseguro estima que la mitad de la superficie sobretodo de cereales y leguminosas está afectada por la sequía José Ignacio García delegado Territorial delegado territorial en Castilla y León