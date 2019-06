Las noticias de Navarra, 18:02 (26/06/2019)

Voz 1585

00:07

el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Salud acaba de declarar el nivel tres de alerta al nivel máximo o alerta roja alto riesgo en La Ribera Alta y Baja de Navarra debido al episodio de ola de calor previsto por la Agencia Estatal de Meteorología que ya ha llegado a la comunidad durarán los cuatro próximos días con temperaturas máximas de cuarenta y uno cuarenta y tres grados mínimas por encima de veintiún grados el Instituto de Salud Pública de Navarra ha pedido también a la ciudadanía que extreme las precauciones para evitar que el calor excesivo alteren las funciones vitales del cuerpo humano no Se recomienda beber más agua y líquidos frescos aunque no se tenga sed realizar las actividades de mayor esfuerzo físico en las horas de menos calor no permanecer al sol en las horas centrales del día además la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dispuesto un año más el servicio especial de recogida de residuos en el centro de Pamplona durante San Fermín dispositivo que conlleva la retirada de los buzones de recogida neumática el y su sustitución por contenedores en el caso de las calles que se encuentran en el recorrido del encierro Santo Domingo Mercaderes y Estafeta hasta el cinco de julio Se mantendrá el servicio de recogida selectiva de todas las facciones mediante contenedores específicos sin embargo en la madrugada del día seis de julio serán retirados todos los conté Dolores y del seis al catorce los vecinos de estas calles deberán depositar las bolsas en los contenedores de las calles cercanas y por último al Ayuntamiento de Pamplona continúa con los nombramientos de nuevos directores de área Olivia Lizarza servicios sociales Conchi Mateo en la de Acción Comunitaria hay deporte Jorge urbanos en la de Cultura e Igualdad más información en La Ventana de Navarra las siete y veinte siempre en nuestra web ser Navarra punto com