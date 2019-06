Escucha las noticias de las 21:00 (26/06/2019)

No hay resultados

Voz 0194 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló hoy la autoridad fiscal independiente ha propuesto su modelo para una renta Mini

Voz 0194 00:21 ah destinada a los más pobres la idea se suma a las medidas que llevan varios años los sindicatos reivindicando para los parados de larga duración en los próximos minutos vamos a explicarles con detalle si es posible y cómo funcionaría esta renta mínima estatal antes repasamos lo fundamental esta hora Nacho Palomo buenas noches buenas noches y lo primero sigue descontrolado un incendio minera el sur de Tarragona son ya más de dos mil quinientas hectáreas calcinadas han desalojado un centenar de personas de varias masías en la zona está Adriana Moncloa adelante

Voz 0419 00:50 buenas tardes pues doscientos sesenta efectivos siguen trabajando en la extinción de este incendio en la Torre de la español en Tarragona con sesenta vehículos terrestres y quince medios aéreos de los Bomberos de la Generalitat se ha movilizado en la que en este caso aéreos del Ministerio de Agricultura se ha activado la Unidad Militar de Emergencias de momento como decíais más de quinientas hectáreas preocupa porque sigue soplando fuerte en la zona del Ebro se trabaja además con la hipótesis del auto combustión en una granja como posible causa del fuego que ha empezado a las dos y media Ike sigue activo

Voz 0194 01:25 seguiremos muy pendientes de este incendio a lo largo de Hora veinticinco en lo político cruce de versiones y desmentidos entre Podemos y PSOE por la investidura ayer Sánchez Iglesias se reunieron sin acuerdo Joy los partidos han puesto voz al desencuentro desde Podemos aseguran que Sánchez quiere pactar con la derecha escuchamos a Irene Montero le responde Adriana Lastra

Voz 0814 01:43 que el Partido Socialista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara de no entiendo

Voz 0194 01:55 las declaraciones de Irene Montero porque no es así me cesa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto antes y en España el orgullo de Barcelona rechaza ciudadano los organizadores han pedido a los naranjas que no participen en la manifestación del sábado debido a sus acuerdos con Vox amplía en Miami

Voz 1727 02:14 el siguiendo el ejemplo de Madrid la organización del Pride Barcelona ha puesto como requisito que los partidos que quieran participar en la manifestación del sábado deben comprometerse por escrito a no dar apoyo a formaciones contrarias al colectivo LGTB y Ciudadanos se ha comprometido a ello pero la organización del Price ha considerado que en los pactos del partido naranja con Bosch son contrarios a este compromiso por eso les han pedido que no participen el sábado en la manifestación no ciudadanos lamenta la decisión confía en que el Pride rectifiquen

Voz 0194 02:46 en las Cortes valencianas no salió adelante la declaración institucional a favor de los derechos del colectivo LGTB Vox la ha bloqueado se necesitan el apoyo de todos los grupos para que salga adelante nueva tragedia intentando llegar a nuestras costas con destino Canarias ha naufragado ocurrió el fin de semana aunque lo hemos conocido hoy hay cerca de veinte personas desaparecidas hice pierde prácticamente la esperanza de encontrarlas con vida además esta tarde Salvamento Marítimo ha rescatado a cincuenta y siete inmigrantes en el mar de Alborán la cara B de Sara vítores hoy hablaremos del calendario pero antes de todo esto la noticia Iberia marean Pérez buenas noches buenas noches este verano de esquí

Voz 4 03:40 Hora Veinticinco

Voz 5 03:43 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

cadena SER Hora veinticinco