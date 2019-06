Escucha las noticias de las 02:00 (27/06/2019)

estamos manteniendo reuniones con una cierta fluidez para entre otras cosas tratar de tener una posición común con respecto a la investidura el señor H si finalmente se produce lo tanto nuestra posición de principio es no bloqueo no cheques en blanco

Voz 0252

02:33

asesinatos de ETA las que digo que lo siento de corazón si en alguna ocasión habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a ceder el Gloria suficiente no no no no es necesario yo entiendo que ustedes necesitan hacerlo y un tipo de entrevista para pedir perdón porque no están hoy llegamos entrevistando