Escucha las noticias de las 03:00 (27/06/2019)

Voz 6

02:14

en estos momentos ya no queda nadie en el Mediterráneo central no hay embarcaciones para garantizar una intervención en aguas internacionales hay no nos queda otra opción en estos momentos no podemos dejar abandonado el corredor más mortífero del mundo debemos estar allí sino hay barcos navegando no seremos conscientes de la cantidad de muertos que tendremos durante este verano creemos que debemos estar allí con permiso sin él vamos estar en el Mediterráneo central porque es nuestro deber moral