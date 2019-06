Las noticias de Castilla y León, 06:50 (27/06/2019)

Voz 1804 00:00 hoy por hoy Castilla y León

Voz 0603 00:09 buenos días ni lo de limitar los mandatos a ocho años lo de dar la presidencia de diputaciones a Ciudadanos a cambio de la negociación con el PP a la Presidencia de la Junta son dos de los aspectos que si incumplen en la Diputación de Burgos una de las que el Partido Popular dejaba la formación naranja en aras de conseguir ese pacto de gobierno en Castilla y León Carlos Rico comienza su tercer mandato al frente de la Diputación burgalesa con el visto bueno de Ciudadanos en Burgos asunto de portada en este jueves en plena ola de calor porque hoy especialmente se van a disparar las temperaturas máximas y las mínimas que también se sitúan muy altas Jesús Gordaliza de la delegación de la Aemet en Castilla y León

Voz 2 00:55 temperaturas por encima entre XXXVIII oí cuarenta y dos grados especialmente la punta de calor se espera poder entre el jueves y el sábado también hay que hacer menciona que las mínimas serán extremadamente altas es probable que en bastantes zonas la mínima no baje de los veinte grados es decir estamos hablando de noches tropicales este episodio no sólo va a ser intenso oí extremo que va a ser largo y durará al menos hasta el martes de la próxima semana

calor a estas horas los más afortunados son los ciudadanos de León con dieciséis grados dieciocho en Salamanca y Zamora veinte grados en Valladolid y Ávila veintiuno en Palencia y Soria ya está veintitrés grados a estas horas en Segovia Burgos comenzamos

Voz 0603 02:56 seis y cincuenta y tres nuevo giro en las negociaciones de los pactos la sorpresa llegaba al conocerse que la Diputación de Burgos será presidida finalmente por el Partido Popular himno por Ciudadanos a pesar de que así se había acordado para que la formación naranja apoyará al Partido Popular en las negociaciones para hacerse con la Junta Pedro Sedano

Voz 0882 03:14 eso Riccó del Partido Popular repetirá al frente de la Diputación Provincial de Burgos tras un acuerdo alcanzado con Ciudadanos cuyo cabeza de lista Lorenzo Rodríguez se ha postulado hasta ayer mismo para presidir la institución provincial era un acuerdo que habían llegado ambas formaciones políticas para el Pleno autonómico pero un acuerdo nacional Rodríguez asegura que la decisión la ha tomado con conocimiento de instancias superiores de Ciudadanos aunque reconoce que no ha llegado a comunicárselo a su cabeza de lista autonómico Francisco

Voz 8 03:36 yo es que no he podido hablar con Paco Gea está en sus cosas yo he hablado con este caso con es el que es secretario institucional la Secretaría Institucional garantía de organización lleva unos pactos estos son partido grande y cada uno se encarga otra cosa

Voz 0882 03:48 Lorenzo Rodríguez cree que la Diputación se puede cambiar también sin ser presidente el acuerdo establece que Ciudadanos asuma la vicepresidencia y la portavocía de la Diputación y las presidencias de las comisiones informativas de personal planes provinciales y contratación y Junta de compras

Voz 0603 04:00 y ante este giro en los acuerdos con el Partido Popular Ciudadanos sin casta

Voz 0882 04:04 Elia sigue guardando silencio ante un siete

Voz 0603 04:06 son contraría lo defendido en las últimas semanas desde que se acordara ese acercamiento al PP Lara Vegas este bandazo llega a última hora

Voz 1272 04:14 en Burgos entre Ciudadanos y PP y veremos qué impacto tiene y si desmonta el acuerdo que exigía ciudadanos Castilla y León para apoyar al PP en la Junta lo primero porque recordamos que el propio José María Espejo Secretario de Acción Institucional de Ciudadanos a nivel nacional anunciaba hace varias semanas que la Diputación de Burgos sería para ciudadanos a cambio de apoyar al PP en la Junta

Voz 9 04:32 Burgos y Palencia como capitales de como capitales de provincia hay también algunas diputaciones que también estaría incluida la la de Burgos

Voz 1272 04:40 este anuncio de ahora incumple no sólo este punto en la negociación para la Junta también la promesa del propio Igea de Kenia un cargo seguiría más de ocho años en el mismo puesto el nuevo presidente de la Diputación de Burgos con esta sorpresa iría por su noveno año es verdad que luego ciudadanos matizó esa promesa y dejó que el reloj empezaba a contar hace cuatro años no desde el inicio pero lo dicho en su momento al inicio fue esto que van a escuchar donde la promesa es clara y sin matices a recordamos las palabras de Francisco Igea

Voz 10 05:06 esto es una condición sine quan nosotros creemos que los ciudadanos lo vea del día como el día que se constituyan las instituciones no habrá nadie ni alcaldes y presidentes de votación caen ha estado ocho años

Voz 1272 05:19 volvemos con este lío montado de momento Francisco Igea candidato de C's a la Presidencia de la Junta en guarda silencio y la polémica

Voz 11 05:26 pues los pactos de gobierno sin duda se vivía en la constitución de la Diputación de Soria protesta social después de que el PP haya arrebatado la presidencia de la institución provincial al PSOE tras la llamada al orden de la ejecutiva nacional de Ciudadanos para que la formación naranja no firmará con los socialistas Loli Escribano el pleno se ha celebrado con total normalidad aunque antes de la sesión un grupo de veinte simpatizantes del PSOE abucheado la entrada de los partidos que le han quitado el Gobierno del PSOE el Partido Popular Ciudadanos y la Plataforma por el pueblo soriano el alcalde popular de mayo Benito Serrano ha conseguido la presidencia en su discurso de investidura ha destacado que el pacto regional está teniendo ahora su repercusión en la Diputación de Soria

Voz 12 06:03 fruto de ese pacto para una mejor relación entre ambas administraciones hoy lo reeditados en esta institución sumando además al grupo de la plataforma el pueblo soriano partido surgido de las entrañas del PP Iker presta su apoyo a la formación de este Gobierno

Voz 11 06:16 desde el PSOE han criticado este pacto que han definido como el pacto de la vergüenza porque había un compromiso de Ciudadanos de darle la extensión al PSOE para que pudiera mantener el Gobierno

Voz 0603 06:26 además la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestima el recurso del PP en León por el recuento de votos en las elecciones municipales Se da la razón al PSOE ID momentos elimina la opción de que el PP gobierne en la capital leonesa aunque todavía cabe recurso ante el Constitucional una posibilidad que están estudiando los populares Pablo bodega

Voz 13 06:45 en un contundente auto el tribunal confirma lo que ya hicieron las juntas electorales de zona Illa Central que con las pruebas practicadas no existe la más mínima duda esto es literal del fallo de que el resultado real del escrutinio es que los ciento treinta votos en liza Le correspondían al PSOE iba a Vox insiste el tribunal en que el testimonio de las integrantes de la mesa que declararon que se equivocaron al transcribir los resultados al acta no es ni su objetivo ni está dirigido el PSOE celebra que la voluntad de los leoneses se haya impuesto ante las artimañas de los partidos para alterar la realidad pide a Silván que desista de recurrir al Tribunal Constitucional y ponga fin a esta cadena de despropósitos José Antonio Díez es su candidato

Voz 14 07:24 la verdad eso que hace prevalecer siempre como es qué pasó y por tanto que se culmine aquí este carrusel de despropósitos que ha tenido el Partido Popular mejor dicho parte el Partido Popular en concreto el alcalde en funciones Antonio Silva

Voz 13 07:37 en principio el Ayuntamiento se va a constituir el cinco de julio y ante la incapacidad de la derecha para alcanzar una mayoría el PSOE gobernará haciendo valer su condición de lista más votada

Voz 0603 07:46 también el Ayuntamiento de Segovia se constituirá finalmente el cinco de julio tras la decisión de Ciudadanos de no recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el recuento de votos en el Ayuntamiento seis cincuenta y ocho

Voz 0603 09:07 las noticias de Castilla y León también en nuestra web Castilla y León punto es

