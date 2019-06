No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 buenos días jueves veintisiete de junio jueves que nos va a dejar citas destacadas en la agenda política cultural en lo político Guillermo Fernández Vara tomará posesión hoy de su cargo como presidente al frente de la Junta extremeña por cuatro años más tercer mandato del socialista tras él quedará Saavedra tras la toma de posesión queda saber cómo quedará conformado su Gobierno que miembros lo conformarán

Voz 2 00:30 yo a ver en la estructura no en fin no te lo todavía la cosa definida cien por cien durante estos meses les da siempre mucha fuerza porque me gustaría que en esta legislatura además de quisiéramos muchas cosas dejáramos una junta mejor

Voz 1 00:43 en palabras de presidente precisamente tras la votación el pasado martes en la Asamblea que lo elegía como tal como líder del Ejecutivo regional una toma de posesión que tendrá lugar hoy a partir de las ocho en Mérida incita también destacada con la cultura esta noche dará comienzo una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Sansón ida Lila será el espectáculo elegido para inaugurar esta nueva son la número sesenta y cinco del certamen emeritense una ópera inclusiva dirigida por Paco Azorín con María José Montiel y no a Stuart encabezando el reparto y dando esplendor sonoro la Orquesta y Coro de Cámara de Extremadura un espectáculo con más de cuatrocientas cincuenta personas en escena

Voz 3 01:22 qué vamos a hacer es que el pueblo de Israel es el auténtico protagonista de esta ópera en el acto primero que esté conformado por eh todo el pueblo de Extremadura en su gran diversidad

Voz 1 01:33 gran proyecto avisó dinámico y motivo que inaugurará el certamen que podrá verse también el sábado y el domingo y tras él comienzo ya de una nueva edición a disfrutar con nueve montajes en total en su cartel hasta el veinticinco de Agosto Julia intenso hoy por tanto en la capital especialmente en la capital autonómica y un jueves con aviso amarillo en lo que al tiempo se refiere mañana habrá alerta naranja en varios puntos de la región extremeña por altas temperaturas que podrán alcanzar hasta cuarenta y un grados la Agencia Estatal de Meteorología prevé se superen los umbrales máximos de treinta y ocho grados en la zona de la Siberia extremeña en la provincia de Badajoz y en las comarcas de York casi Montand se hacen en la de Cáceres una alerta que se va a establecer a partir de la una se mantendrá activa hasta las diez y es que ya saben llega esa ola de calor la primera del verano que se viene anunciando para hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados Tempel duras que van a ir aumentando en las máximas entre dieciocho y treinta y cuatro grados en Badajoz diecisiete XXXVII en Mérida diecinueve y treinta y cuatro en Cáceres en esta jornada y precisamente el calor trae consigo el problema cada año de los incendios ayer se mantenía reunión de coordinación entre administraciones y organismos para correr Aznar actuaciones frente a los incendios forestales durante la campaña de época de peligro alto de incendios las cuarenta y cinco torres de vigilancia del Plan Info ex permanecerán abiertas veinticuatro horas

Voz 4 02:54 sí es verdad que la Junta de Extremadura tiene muchos medios aéreos y terrestres en sabéis que contamos con cuarenta y cinco torres de vigilancia que en esta campaña en las campañas de alto riesgo de incendio están operativas las veinticuatro horas que contamos con cuarenta y siete camiones de bomberos con XXXVI pica con nueve bulldozer una maquinaria pesada muy importante con once medios aéreos pero sobre todo lo más importante es que contamos con mil catorce profesionales del Info ex con esta sesenta y unas plazas que están entre hoy y mañana haciendo de refuerzo

Voz 1 03:35 y atención porque un total de dieciocho personas han sido detenidas e investigadas en lo que va de año como consecuencia de haber provocado incendios forestales Yolanda García Seco delegada del Gobierno en además eh

Voz 5 03:46 eso es bueno pues la Guardia Civil que está en todo el territorio desplegada está pendiente de de cualquier incendio que se produzcan también de investigar y detener a aquellas personas que intencionadamente o bien por algún descuido están provocando los incendios este año ya llevamos dieciocho detenidos hoy investigado

Voz 6 04:09 como consecuencia de haber provocado un incendio forestal el año pasado fueron veinticuatro

Voz 1 04:14 pues entre los asuntos abordados ayer en esa reunión en torno a los incendios la lo relacionado con la materia de prevención Icon la lucha contra esta gran problema de de Extremadura especialmente en verano el de los incendios forestales bien sucesos cinco personas entre ellas tres menores de edad han resultado heridas de diversa consideración en la tarde de ayer miércoles cuando volcaba la furgoneta en la que viajaban en la A66 en Plasencia ocurrió alrededor de las ocho de la tarde en el kilómetro seis cuatrocientos sesenta y ocho de dicha autovía de la sesenta y seis un nombre de en cuenta y un años resultaba herido menos grave con un traumatismo en la mano otras cuatro personas una mujer de treinta y cinco años y tres niños de cuatro siete diez sufrían heridas leves fueron trasladados todos hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y en la educación lo venimos contando aumentarán las contrataciones aumentarán los docentes para el próximo curso doscientos cincuenta y ocho más compondrán la plantilla aumento que viene derivado de esa reducción de horario lectivo la vuelta a las dieciocho horas lectivas arroja un saldo positivo resultado de trescientas contrataciones más en Secundaria a los que hay que restar cuarenta y dos docentes menos en Primaria pese a que la inspección proponía reducir noventa los docentes de Primaria dada la bajada de natalidad hablaba de ello tras la Mesa Sectorial de Educación celebrada ayer la consejera de Gutiérrez

Voz 6 05:31 ya claro que la propuesta técnica de impresión como todos los años nos hace según las necesidades reales en cuanto educación primaria era reducir noventa docentes en Educación Primaria con noventa estarían cubiertas las necesidades que hoy nos encontramos o la propuesta técnica sobre la mesa ahí por esta consejería y hemos decidido no reducir los noventa sino a seguir apostando por la escuela rural por logra los Krall dos centros incompleto agrupado o si los centros especiales de esta forma no reducimos noventa sino que reducimos cuarenta y dos de los noventa

Voz 1 06:07 doscientos treinta profesores estarán destinados así a la ESO cuarenta nuevos grupos de secundaria y bachillerato treinta más para nuevas enseñanzas como escuelas oficiales de idiomas conservatorios y una actuación que va a suponer una inversión superior a dieciséis millones y medio de euros un acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial que no deja total satisfacción entre los sindicatos sabor agridulce porque no contempla la vuelta a las dieciocho horas a los docentes mayores de cincuenta y cinco años CSIF valora que se haya aumentado la plantilla funcional en veinticinco docentes respecto al inicial aunque lo consideran todavía insuficiente desde Comisiones Obreras también consideran insuficientes las medidas tomadas por la Administración al no cumplir con su compromiso de reducir dos horas lectivas a los docentes mayores de cincuenta y cinco años seis y cincuenta y siete minutos de la mañana primera portada informativa

Voz 7 06:51 el SER Extremadura crece en oyentes según los datos del último EGM noventa y tres mil oyentes no siguen cada día para conocer la actualidad en la región noventa y tres mil gracias ser Extremadura ochenta y cinco aniversario cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 8 07:10 después hemos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos

Voz 1 07:14 aviones turnos y ascensor esperamos Porto

Voz 8 07:17 yo la persona adecuada el momento oportuno

Voz 9 07:19 no el coche que el cohecho por el que ya no piensa seguir esperando a Oteiza en el uno al treinta de junio ahora Gloria al menos edición por doscientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 10 07:37 vuelve vuelve la naturaleza vuelve a ser libre sin que esté vivo

Voz 11 07:43 vuelve el paraíso en Asturias Paraíso Natural

Voz 12 07:47 vive la experiencia estola Music Festival de Mérida conciertos únicos en un lugar único como el Teatro Romano no te pierdas a Gloria Gaynor con Said Umberto Tozzi viviremos noches históricas con la música como protagonista más información en este festival punto com estola Music Festival medida enamora Junta de Extremadura

Voz 11 08:08 vamos ya con

Voz 1 08:10 otras noticias en asunto más breve la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una providencia en la que se fija para el doce de septiembre la vista para ratificar el clara del informe en el procedimiento de ejecución sobre el complejo turístico Isla de Valdecañas Por otro lado la Junta ha resuelto provisional entre once expedientes más de ayudas acogidas a la convocatoria subvenciones para la mejor en modernización de regadíos en el ejercicio dos mil dieciocho por importe de dos coma cuatro millones para la ejecución de inversiones que supondrán alrededor de tres con ocho millones en conjunto y la vicepresidenta en página política en funciones de la Diputación de Valladolid Virginia Borrallo seco partirán portavoz del grupo socialista en la próxima legislatura provincial así lo ha confirmado al

Voz 1845 08:58 los medios el presidente de la institución Miguel Ángel Gallardo tras la última sesión plenaria que se celebraba ayer miércoles es ahí a la espera de la Constitución ya saben de las diputaciones este próximo sábado enseguida alcanzamos las siete de la mañana

Voz 13 09:16 sí