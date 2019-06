Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (27/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy Turull Comunitat Valenciana Juan más Granero

Voz 1217 00:08 veintisiete de junio y la ola de calor todavía no ha llegado aquí parece que el León no será tan fiero como lo pintaban aquí fuera de aquí ya lo están escuchando en la SER pero en casa en la Comunitat no tanto si bien hoy subirán las temperaturas y esperamos más calor que ayer al mediodía ahora entre veinte y veintitrés grados en Castellón en Elche en Valencia en Alicante y de cara a lo más crudo de la ola de calor que esperamos para mañana y pasado con alerta amarilla ya decretada por Aemet una cosa no soplará Poniente soplará viento de levante del Este brisas marítimas que harán que el calor aquí



Voz 1217 00:45 cita con el calor inevitable viendo la que está cayendo en el resto de España nos metemos en otras cuestiones que personalmente a mí me dan mucho calor habría que recordar antes que cualquier otra cosa aquello de dime con quién andas y te diré quién eres podemos presumir de sociedad avanzada en muchos aspectos integradora e igualitaria pero siempre hay quien eso no lo ve bien que cierra los ojos por razones que escapan a la razón escuchen

Voz 3 01:12 consideramos que los derechos de todos los españoles ya están protegidos en nuestra Carta Magna en la Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico también protegen a a los ciudadanos entonces no nos vamos a sumar a una declaración institucional de la que se está haciendo un uso partidista ir de una fiesta que utiliza unos fondos públicos unos recursos públicos que deberían estar destinados a otras cuestiones

Voz 1217 01:37 esa navega es la portavoz de Vox en Les Corts sobre la declaración institucional que Les Corts pretendían aprobar sobre el Día del Orgullo Gay para reivindicar los derechos del colectivo LGTB el tufo homófobo de quiénes ya apestan a machismo es de pinza en la nariz pero ya saben que todavía hay quién hace ojitos a los Alcántara de la primera temporada de la política española a los ultras se tira a la espalda semejante salidas de pata de banco tan en blanco y negro mira en Madrid y el retroceso de derechos que allí proponen en fin ellos sabrán yo insisto dime con quién andas Ana Talens buenos días buenos días Juan en la declaración institucional se quedó al final en un cajón porque no se pudo aprobar no tiene la firma de todos los grupos parlamentarios

Voz 0141 02:20 Ifrán Ferri de Compromís el grupo que él había presentado para reconocer la lucha por los derechos de lesbianas gays transexuales bisexuales Inter sexuales para erradicar la discriminación y la violencia hacia esas personas lamentaba la postura de Vox

Voz 4 02:34 el que no estén que es que

Voz 5 02:37 es mía en contra de de erradicar la discriminación o de evitar contra la violencia no entendemos el el no

Voz 4 02:44 esta propuesta por primera vez en este escobas después de Encants una declaración institucional pero ayudar con Peres tres de les persones te a quitar contra la violencia contra la discriminación no nos aprobado por qué un grupo parlamentario no voy a eso

Voz 1217 02:59 ayer en Les Corts que designaba a los cinco senadores territoriales de la Comunitat los socialistas Joan Lerma Josefina bueno el popular Alberto Fabra Carles Mulet de Compromís Emilio Argüeso de Ciudadanos y colorín colorado el president de Les Corts Enric Morera daba por concluido el periodo de sesiones a pesar de las críticas del PP

Voz 0141 03:16 es que considera que la Cámara autonómica no debería cerrar que la gestión es un desastre que las listas de espera crecen que el Gobierno central no está de acuerdo con cómo se hacen aquí las cuentas pero según Isabel Bonig los del Botánico prefieren irse de vacaciones

Voz 6 03:29 el Gobierno los diputados ya el Gobierno del pacto de los sillones se van de vacaciones esta era la renovación Ésta era la regeneración estará la lucha por los derechos de los valenciana

Voz 4 03:41 los carro al que se subía Ciudadanos Unidos

Voz 1217 03:43 Podem por ellos les corcho no tendrían que cerrarse en julio respuesta de Compromís y del PSPV

Voz 0141 03:48 ver a Fran Ferri de Compromís no le importaría que julio fuera mes hábil

Voz 4 03:53 el que tenía ex Síndic es una propiedad Junta de Psicosis la semana que para habilitar el mes de julio al pero hacer Comisión espera para el mes de es Diputació diputados pueden continuar Trueba ya han presentan pregúntele de documentación

Voz 0141 04:07 al socialista Manuel Mata sin embargo le parece que ante la profunda renovación del Consell es necesario dar tiempo y recordaba que julio nunca ha sido un mes hábil en año electoral

Voz 4 04:17 pues sí mi socio Ferry dice que sí que me diga en qué porque nunca nunca nunca desde el año ochenta y tres Se habilitar el mes de julio del año en que hay elecciones tienen una lógica porque yo he ido a la oposición decir que van a pedir comparecencias para hablar de listas de espera y tal pues si Sanidad la consellera continúa pero se va a remodelar todo la Conselleria para buscar una solución eficaz a ese tema entonces yo creo que no se para que se pueda habilitar yo

Voz 1217 04:45 no acabaron ahí las diferencias entre unos y otros sobre la petición de Compromís de ampliar el presupuesto de apunto también se habló

Voz 0141 04:52 por los socialistas lo dejan para diciembre que es cuando se tiene que discutir dicen pero a priori no se muestran demasiado favorables porque para llegar más dinero al ente hay que quitarlo de otros sitios y Unidas Podem por su parte no lo vería mal si antes se aclara en qué se va a gastar ese dinero además

Voz 1217 05:07 aquí para cerrar la crónica política y sobre el nombramiento de la ex de Ciudadanos Carolina Punset como asesora del president Toni Cantó el de Ciudadanos lo ve como el caso de una enchufada más

Voz 1297 05:18 ah por desgracia hay pocas cosas que me sorprenden ya del tripartito valenciano y como he dicho la colocación de enchufados la ampliación de agencias la ampliación de consellerías para colocar a los suyos ya es algo que por desgracia no me sorprende

Voz 1217 05:36 a lo que Ximo Puig respondió que él gobierna por y para todos independientemente de a quién haya votado cada cual que él apuesta por la pluralidad

Voz 7 05:45 daban de aquel que plantilla en la confrontación y la crispación yo quiere que ya que entiende la pluralidad y la diversidad de la Comunitat Valenciana Carolina Punset es una persona va lusa Treball Digne coma eurodiputada ir ayuda también en ese de Spy que eran los tres fragmentado





de la economía que las exportaciones de porcino de la Comunitat Valenciana crecieron un cuarenta y seis por ciento en dos mil dieciocho

Voz 0141 07:06 la Comunitat es la octava autonomía en exportaciones con un volumen que supera las diecinueve mil toneladas las exportaciones de carné abruptos del porcino se han multiplicado por dos en los últimos cinco años



hoy por hoy Comunitat Valenciana