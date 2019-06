Las noticias de Galicia, 06:50 (27/06/2019)

Voz 1 00:00 piscina terrazas gazpacho fresquito sol playa el chiringuito aquí los Dustin desde esa lleva tu desde diez mil cuatrocientos veinte euros que aprovecha porque solo este mes puedes ganar

Voz 0846 02:21 qué tal muy buenos días los trabajadores de Alcoa de momento no firman la venta a parte el capital los sindicatos acusan a las administraciones de darles la espantada a la hora de hacer filmes sus compromisos para garantizar el empleo y la continuidad de las fábricas continuidad la de Feijóo que en el Parlamento le dice a los portavoz desde la oposición que serán a seguir viendo las caras más tiempo del que piensan los socialistas acusan a la Xunta de incumplir la ley del aborto sólo el diez por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo en Galicia lo hacen en la sanidad públicas jueves veintisiete de junio suben las temperaturas pero lejos de la ola de calor en el resto de la Península Paula Díaz buenos días

Voz 8 03:01 buenos días Jaime seguimos marcando un poquito la diferencia a pesar de todo Se mantienen las temperaturas respecto ayer en Galicia con cielos que alternarán nubes y claros sin chubascos por la mañana sí que se esperan por la tarde en las zonas del interior de Lugo y Ourense puntos donde a su vez se registrarán las máximas de hoy alcanzando los veintinueve grados amanece con nubosidad en toda la Comunidad

Voz 0846 03:20 concretados el pronóstico nuestra ronda arranca en A Coruña Elena

Voz 9 03:24 vez que tal bos días Jaime pues aquí tenemos nubes y algo de bochorno también dieciocho grados en A Coruña diecisiete en Ferrol Lugo Carmen López buenos días se nubes y claros y dieciséis grados

Voz 0846 03:34 cobren se Miguel Bernard de muy buenos días nubes y claros también aquí en Ourense quince grados Pontevedra Ramón mella qué tal buenos días a quitaremos nubes diecisiete grados dieciséis en Vilagarcía Vigo María Díaz muevas días nuevas declarase sagradas en León Santiago Paula cielos cubiertos quince grados los deportes la noticia nos llega desde A Coruña al Depor no quiera Fede Cartabia para la próxima temporada Zoran Hermida

Voz 0688 03:59 confección de la plantilla del Dépor de cara a la próxima temporada empieza intentando liberarse de algunas de las fichas más cuantiosas los coruñeses quieren liberar espacio salarial y por eso le han comunicado Fede Cartabia su deseo de no contar con él la próxima campaña el argentino es uno de los sueldos más elevados de la plantilla y a lo largo de este año no ha alcanzado el nivel futbolístico espera

Voz 0846 04:44 el día treinta expira el plazo para la venta de Alcoa de no formalizarse se aplica Leire setecientos trabajadores a la calle en A Coruña ya Avilés los sindicatos siguen negociando con la multinacional pero acusan a las administraciones de darles la espalda a Capello

Voz 1271 04:58 la última reunión con Alcoa ha terminado sin acuerdo los trabajadores culpan de ello el Gobierno central y la Xunta esperaban una implicación directa pero en su lugar dicen dieron la espantada sin tomar las decisiones necesarias parte garantiza el empleo para doscientos cincuenta trabajadores de cada planta menos de lo que tienen ahora mismo pero serían ampliables si se arrancase en las series de electrólisis para ello es necesario abaratar la energía mañana habrá otro intento otra reunión para cerrar la venta de las dos plantas el tiempo corre porque el plazo termina el domingo setecientos puestos de trabajo continúan en el aire

Voz 0846 05:30 los sindicatos piden al Gobierno que rebaje el precio de la luz el Estatuto electro intensivo la ministra de Industria en funciones no ha querido confirmar si lo harán recordamos sus palabras aquí en la Cadena Ser

Voz 10 05:41 estamos en condiciones espero de que en cuanto se configure el Gobierno poder llevarlo al Consejo de Ministros y dar ese marco de estabilidad insisto que necesita la industria que nos va a dar también una estabilidad para que se hable de la industria no por las crisis sino por las oportunidades

Voz 0846 05:57 pues ya sabemos en lo estamos contando aquí en la SER lo complicado que está en principio configurar Gobierno sin dejar el ámbito empresarial la patronal gallega defiende la legalidad de los contratos de Pemex en Galicia después de que el presidente de México López Obrador sembrar dudas sobre la continuidad en proyectos con Navantia o con astilleros de barreras el presidente de Asimo Enrique Bayón asegura que no le consta que haya ningún problema en esos contratos

Voz 11 06:21 no tenemos información que no sale a dudar de la transparencia y legalidad con esa operación ha ganado Galicia Cano Pemex en su día adquirió pues un astillero privado el más grande de España por una cantidad que entendemos más que razonable y hora lógicamente si hay algo que investigar que se investigue la crónica

Voz 0846 06:41 la sesión de control a Feijóo en el Parlamento el presidente de la Xunta vuelve a insinuar que su intención es presentarse a un cuarto mandato

Voz 12 06:47 sí señor así pero no me importa sino vamos a seguir bueno no Parlamento millor durante más tiempo que ustedes se creen señor Leiceaga después de tres mayorías absolutas consecutivas supongo que soy tu prima airosa no sea ten en balance o balance da decisión inapelable dos galegos en las urnas ahora queda todavía o balance acababan facer los galegos no han obediente

Voz 0846 07:08 esto en un debate sobre el balance de sus diez años al frente de la Xunta un balance pobre a juicio del socialista Fernández Leiceaga para Ana Pontón del BNG no es el presidente que se merecen los gallegos el señor Núñez Feijóo

Voz 13 07:21 queda poco más Lugano para rematar

Voz 0277 07:24 dos Terceiro supone espero que último mandato será realidad de Galiza tocada después de estos diez años e insisto Galiza non necesita a un presidente que John quitó poder que único que quiere hacer a la poltrona conocedor está claro que conste de Noone o presidieron en eso sí la galos

Voz 0846 07:46 el debate en el que no estuvo presente Luis Villares ni él ni los otros tres diputados que se pasan al Grupo Mixto hoy se formaliza han acudido a la sesión de control en Ourense PP democracia ourensana han repartido las áreas de gobierno presidido por Guo Gonzalo Pérez Jakome seis concejalías para cada partido en la SER hemos hablado con el exalcalde de Ourense Jesús Vázquez del PP reconoce que para él fue duro hacer alcalde a Jakome

Voz 14 08:09 claro que como Jesús Millor hemos asumí estás dando oye pues es alcaldía no moderno a una persona que durante catro anos tan duro contigo llevando insulto incluso con las no

Voz 0846 08:22 todo para que Baltar no pierda la Diputación alguna cosa más los socialistas acusan a la Xunta de incumplir la ley del aborto

Voz 1271 08:29 aseguran que sólo el diez por ciento de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo pueden hacerlo en la sanidad pública el noventa por ciento restante tienen que irse a la privada o a otras comunidades dice Julio Torrado el portavoz de Sanidad de los socialistas que a la Xunta no le gusta esta ley

Voz 14 08:43 legó uno constitucional sigue a ello recurso ante el Constitucional ha inerme como retiraron producir protesta dispuesto perfectamente a a recortar ese delito buena cara Pablo Casado o a los Orfila campañas hablando de neandertales

Voz 0846 09:01 y una vez más nos toca dar las gracias la Cadena Ser en Galicia sigue creciendo refuerza su liderazgo según los datos del último GM trescientas treinta y nueve mil personas siguen cada día nuestra programación son cuarenta mil oyentes más que en el último trimestre son más que la suma de nuestras competidoras