Las noticias de Navarra, 06:50 (27/06/2019)

buenos días y calurosos ha sido una noche muy muy templada de la que salimos por encima de los veinte grados en toda la Comunidad veinte grados y medio en Pamplona veintiuno en Tafalla veinte con siete en Tudela casi veintitrés en Estella veinticuatro Oiza a estas horas veinticinco en Etxarri Aranaz Veintitrés en Alsasua ibamos sumando días calurosos hoy lo será más que ayer hoy alerta roja declarada o de alto riesgo por exceso de calor en la ribera del Ebro alerta roja por las previsiones de fuerte calor en los próximos cuatro días se prevén máximas de hasta cuarenta y tres por cierto que el Gobierno de Navarra recomienda suspender o posponer actividades deportivas musicales y festivas porque el riesgo de sufrir golpes de calor se incrementa en actividades deportivas de gran esfuerzo aglomeraciones e ingesta de alcohol así que de ahí esa recomendación una es noticia destacada en este día el calor como elemento de riesgo para la salud y también ante la posibilidad de incendios forestales mucha precaución

casi cinco mil personas sean inscrito en la Universidad Pública de Navarra para cursar estudios de grado durante el próximo curso son mil trescientas personas más que en el curso que acaba de terminar es que hay nuevos grados yp precisamente nuevo de Medicina ha sido el que más solicitudes ha recibido novecientas treinta y seis para sesenta plazas previstas les siguen enfermería con casi seiscientas cincuenta demandas el nuevo grado de psicología con trescientas cincuenta y siete solicitudes para las sesenta plazas con las que comenzará el primer curso de Psicología la primera lista de estudiantes admitidos se dará a conocer el viernes cinco de julio en el ámbito de la política ya ha comenzado el protocolo de la investidura hoy seguirá a la ronda de contactos por parte del presidente del Parlamento de Navarra Unai igual de con los portavoces de los grupos parlamentarios hoy en esta segunda jornada de ronda pasarán Geroa Bai PSN y Navarra Suma ya se constataba ayer que de momento no hay disposición para una candidatura por ahora fumata negra a la espera de que los partidos llamados a la mayoría entorno a la socialista María Chivite cierren su acuerdo Unai aldea recibía los primeros invitados a su ronda protocolaria de contactos Podemos e Izquierda Ezkerra dicen que sí pero no por ahora quizá más tarde

a Bildu del que necesita Chivite al menos la abstención tampoco daba sorpresas y continúa con su lamento por no estar en la agenda de la candidata socialista son las seis cincuenta y cinco minutos de la mañana

el Sindicato de la Policía Foral que ganó las recientes elecciones en el cuerpo policial autonómico va a llevar este jueves a la reunión de la Comisión de Personal de la Policía Foral su rechazo al sistema que el Departamento de Interior ha iniciado para definir el perfil lingüístico de euskera en sesenta plazas del cuerpo tanto CSIF Sindicato de Policía Foral como otros sindicatos con representación como UGT han denunciado en los últimos días presiones del Depor lamento en funciones de Interior sobre determinados profesionales que han recibido en ocasiones vía Whatsapp la exigencia de que se pronuncien sobre el perfil lingüístico que debería tener su puesto lo de trabajo en La Ventana de Navarra el presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral y Secretario General de ese sindicato Javier Tarazona hablaba de intento de imposición lingüística en la policía