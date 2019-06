Las noticias de Aragón, 06:50 (27/06/2019)

varios incendios forestales declararon ayer en Aragón el más importante comenzó a las seis de la tarde en Alcalá de Gurrea La Hoya de Huesca el Gobierno aragonés calcula que han ardido entre cien y ciento cincuenta hectáreas campos de cultivo a última hora de la noche de ayer evolucionaba de forma favorable todo apunta que el origen del fuego es agrícola debido a la labor que una cosechadora estaba realizando en un campo de cereal diferentes medios aéreos actuaron para tratar de extinguir las llamas en concreto seis helicópteros tres de Huesca dos de Teruel y uno De Gea y un hidroavión del Ejército durante la noche se han quedado dos cuadrillas terrestres dos motobombas además un agricultor de cuarenta años sufrió ayer quemaduras en un brazo Yeles dos Pierre en un incendio que se originó cuando estaba cosechando en la está no está el hasta no en la Comarca de los Monegros al parecer una chispa prendió en la maquinaria agrícola y el hombre resultó herido al intentar apagarlo fue trasladado a la unidad de quemados del Hospital Miguel Servet el incendio quedó controlado a las seis de la tarde y a la misma hora también quedó controlado otro incendio de menor importancia en la comarca de Cinco Villas concretamente en el término municipal de Sada cerca de allí trabajaron la helitransportada Gea ahí bailó una cuadrilla de de de las Altas Cinco Villas y los bomberos De Gea y Navarra ya está varios municipio los aragoneses han llegado en las últimas horas el humo y las cenizas del incendio en Tarragona cerca de Flix en el que han ardido más de tres mil seiscientas hectáreas era ayer perfectamente visible en la zona sur de la provincia de Huesca y en las localidades como Fraga que está a cincuenta kilómetros en Flix son las consecuencias de las altas temperaturas también hay que tener mucho cuidado ya saben con la salud por ejemplo evitar las horas centrales del día para los temporeros es un ejemplo que están en la recogida de la fruta informa desde Calatayud Esperanza Sánchez

Morón dijo que no se ha contado con ellos en la composición del Gobierno municipal en Zaragoza deje no es un momento para hablar de esta casa de la Cadena Ser que sigue siendo la favorita de los oyentes aragoneses con ciento noventa mil seguidores esta radio refuerza su liderazgo en el último EGM auténtica referencia informativa entretenimiento en Aragón Eva eso Ribes

