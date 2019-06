Escucha las noticias de las 07:00 (27/06/2019)

sea no primer alcalde las llamas no han llegado

núcleo urbano verdad o no al núcleo

Voz 3

01:02

bueno no está la margen derecha del río Ebro incendios centro forma parte izquierda Verde del mismo en la que determinó que no estaba afectada directamente al núcleo aunque ha llegado a un kilómetro y medio del núcleo urbano novia en peligro en ningún caso que que traspasa se en el río Ebro el incendio aunque no lo que nos ha preocupado durante buena parte de ayer respectivamente Vega evacuar a hablar nombró a la ciudadanía que vive dispersada en en masías de nuestro término