Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días veinticinco grados en la Gran Vía hasta ahora hay subiendo seguimos en plena ola de calor y todavía no se espera lo peor hoy los termómetros van a alcanzar los cuarenta cuarenta y un grados de máxima mañana y el sábado se esperan hasta cuarenta y tres calor que se nota mucho estos días en las escuelas infantiles guarderías a cuarenta grados por fuera y por dentro se lo cuenta a La Ser las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid denuncian que el Gobierno regional se niega climatizador las aulas de los más pequeños para afrontar las sucesivas olas de calor en su caso la ley les obliga a estar abiertas hasta el treinta y uno de julio los profesionales de estos centros están preocupados por los niños se sienten discriminados con respecto a las escuelas que son propiedad de los ayuntamientos su caso la gran mayoría sí que tienen aire acondicionado Cristina Machado

Voz 0131 00:53 la situación es sofocante en estos centros y especialmente en una docena de ellos repartidos por la capital y otros municipios de la región que fueron construidos al tiempo con la misma tipología con espacios acristalados grandes ventanales tienen mucha luz pero ahora las aulas superan los treinta grados blanca zanja es la portavoz de la Asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta las escuelas de los ayuntamientos sí que tienen climatización en las aulas con lo que las condiciones de los niños y niñas en los momentos de calor son mucho mejores que las condiciones que están viviendo los niños y niñas en las escuelas de la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación es consciente y así lo manifiesta en una nota que esta semana ha enviado a los centros en la que se limita a dar consejos médicos en plena ola de calor es una demostración más de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia la Comunidad siempre ha respondido con una negativa climatizador estos centros le recomienda que ventila

Voz 1275 01:53 añadas la Consejería de Educación dice que en los últimos dos años ha dado medio millón de ayudas a estas escuelas públicas que gestiona directamente para aclimatarse los centros aunque en el caso de aquellos centros que son de titularidad pública pero que gestionan empresas privadas se lava las manos dice que hay la responsabilidad es de la adjudicataria que asume una cesión de la instalación por un tiempo determinado no el segundo día hoy si ya desde primera hora de la mañana con los semáforos de la cinco en ámbar ya no funcionan José Luis Martínez

Voz 2 02:20 el alcalde y desde luego digo era una prioridad a pagar los semáforos la cinco sólo habían generado más retraso los desplazamientos más ruido más atascos no habían aportado soluciones a la movilidad sostenible la ciudad de Madrid desde el Gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticamente desde el primer día que hemos jugado

Voz 1275 02:38 los semáforos seguirán en ámbar varias semanas más por cuestiones de seguridad Almeida quiere empezar el año que viene las obras para soterrar la A5 su entrada a la capital en unos cuatro kilómetros de día es jueves es veintisiete de junio y con la derecha paralizada tras la última arremetida de Vox la izquierda lo quiere volver a intentar titulares con Cristina del Casar

Voz 3 02:57 Ángel Gabilondo a Íñigo Errejón se vuelve a reunir hoy para intentar frenar a las derechas en la Comunidad de Madrid buscando el acuerdo de Gobierno el portavoz de Más Madrid ha vuelto a llamar a la cordura Ciudadanos

Voz 1275 03:08 te oír contra Almeida la plataforma ultraderechista dice que va a presentar hoy miles de firmas contra la colocación de la bandera LGTB y en la fachada del Ayuntamiento de la capital

Voz 3 03:16 la posibilidad de enfermería acusada de matar a dos personas en el hospital de Alcalá de Henares ha sido declarada culpable por un jurado popular sin embargo sólo si la achaca uno de los fallecimiento

Voz 1275 03:25 en los deportes Joao Félix será en las próximas horas jugador del Atlético de Madrid el Benfica confirma una oferta rojiblanca la llegada del jugador a cambio de ciento veintiséis millones de euros es inminente como despierta el tráfico en la capital pantallas sólo Alcázar buenos días

Voz 1322 03:47 qué tal muy buenos días Laura con el inicio de la hora punta instalándose ya en el sureste de la M30 lo hace en Méndez Álvaro y se extiende hasta el puente de Ventas sentido norte en ambas calzadas también el lenta la circulación el ritmo que llevan los vehículos entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y sobretodo en las entradas tanto por la Santa María de la Cabeza como Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 04:10 cómo están las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 4 04:13 buenos días pues se intensifican sobre todo las entradas a dos Torrejón y San Fernando la aún en San Sebastián de los Reyes la A tres en Rivas encontramos también tráfico lento a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada Getafe a cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 en Majadahonda y El Plantío también en Puerta de Hierro en la M seiscientos siete en Tres Cantos en los tramos habituales de la M40 también notamos ya intensidad especialmente de Vallecas a Coslada paciencia

Voz 1275 04:43 de visión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:46 hoy las temperaturas serán más altas que ayer ya lo han sido las mínimas en breve superaremos los veinticinco grados en toda la Comunidad las máximas se situarán entre los treinta y cinco y los cuarenta como es habitual cerca de los ríos Tajo y Tajuña es donde subirán más con valores cercanos a los cuarenta grados en un día soleado y con poco viento a la espera de que mañana y el sábado las temperaturas sean más altas

Voz 1275 06:21 Laboral pase lo que pase con Madrid Central

Voz 1275 08:05 los incidentes de odio por razones de orientación sexual no han descendido en lo que llevamos de año en Madrid hasta esta fecha el Observatorio contra el el eje David fobia ha registrado ciento veintitrés incidentes frente a los ciento cuarenta y uno del mismo periodo de dos mil dieciocho tiene más datos Marta Alberca

Voz 1322 08:21 el lugar donde más incidentes se localizan es en la calle seguido de las redes sociales la vivienda y en los colegios e institutos hasta el momento también hay registradas diecinueve agresiones en el ámbito laboral veinte en el metro según datos del Observatorio tres de cada cuatro accidentes se han producido en la capital la mayoría en el distrito Centro en zonas cercanas a los bares de ambiente Le sigue la zona de Moncloa Aravaca en entornos cercanos a la universidad además la mayoría de las agresiones se producen por la noche según los datos del informe anterior sobre el perfil de los afectados el ochenta y tres por ciento eran hombres homosexuales en cuanto al agresor el ochenta y ocho por ciento eran hombres que solían actuar en solitario y que no conocían a las

Voz 1275 08:59 además la Comisión de Seguimiento de la Eva o desestiman las quejas por el examen de Dibujo Técnico II que se hizo en la Prueba de Acceso a la Universidad rechaza el recurso de los estudiantes que se examinan donde esta asignatura y Keynes encontraron con dos preguntas que no estaban en el temario de Bachillerato estos estudiantes y varios profesores presentaron una reclamación que no han tenido éxito Marga Rido es la presidenta de la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid lamentaba esta decisión aquí en La Ventana de Madrid

Voz 17 09:24 no puede ser que la conversión piense que no entienda cuáles son los límites que se originan en el currículo de la asignatura porque la comisión está en todo momento jugando Con lo que si no estoy de Radio Inter se podía relacionar pero hay preguntas fuera del límite yo sólo puede ser no puede ser que estemos jugando a eso