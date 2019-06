Las noticias de Catalunya, 07:50 (27/06/2019)

Voz 0931 00:00 qué tal día no vas a la situación Store a la ribera de Evra que Tinsa en dique desde allí a la tarda quemadas con tu lata Uría a falta ya cuatro mil hectáreas dada Kaká Rafa pocos minutes a pasar ya a las cuatro mil hectáreas afectadas para que el incendio de la Ribera d'Ebre a cabo como ensaya la tardas más tendrá rapidísima Augsburgo ves importan todo la mitra vayan a la ya surtir causó

Voz 1 00:32 el avión

Voz 0931 00:34 cada minutes Klaus gravita auspicios pronóstico porque el parcial pillo Dawkins Bin Times situación Jarama Teixeira Hidalgo

Voz 2 00:44 muy tanta dotación para extinguir el Andy la Ribera hará matizan incorporar cuatro hidroaviones mes o Jason Lamas Jean cuatro mil hectáreas de David miedos más va más afectados Municipis de La Palma de Evra freak vine Brahim hallados

Voz 0931 01:00 hasta en pandemia una comparación tensa Onda hará matriz le da a los a Jens rural nada tal sacó más tan Ana que estas tascas da extinción tan bon pum a Don cuando hasta Fenin sonado fatal ves como explicaremos aquí a la SER cómo evoluciona que Tinsa indica están afectan a una zona amplia aportar tazas luchó una treintena pasada Eva la ni a Ford a casa

Voz 2 01:27 veintidós veinte mes a casa está familiar si Amics al tome una gran cápita Bastia Lauda Francesc Barbero precaución no

Voz 3 01:40 de manera que eviten acostadas chafado ya o a intentar algo sobre si es fin que es haya crisis porque estáis afectar tenían que Paradise sin afectación Materials pero ahora que dar un según Turney principal es que ningún animal que ningún Satán si a imperio

Voz 2 01:57 los aromaterapia sin carreteras talladas hasta marcaciones de Tarragona Lleida Omar las otro

Voz 0931 02:02 a ver Pandev espartana da que Tinsa Ndi Samba acumula así una gran seguridad Stat habían robado el Focus Noia arriba Ullán Ana que esta gran ya algas Mata aureola Advocaat una exclusión casta Taulet de aquel incendio a absolutamente ha explicado a pocos minutos directa al aquí en Josep Cuní EMI que algo

Voz 0651 02:22 sobre Si abrir expediente sancionador explica este eran avisaran porque está viendo las posibilidades partan esté bien palanca que ya algo que en efecto que me tocaba fe o no usáis normativa

Voz 0931 02:35 vea los ingredientes par a que te incendian hasta a dos bichos hasta una dabas son las estaciones que esta Cataluña a mes a mes han plena una dada calórica aporta Félix pillos pronósticos no Jordi Carbó bon día

Voz 0978 02:49 bon día las condiciones no serán Bones ni moment Iron hubiese sino como mínimo dos días prime tot porque las aperturas exacto se aprobarán a oscuras grados ya que al ven Mengs Sky a la tarde Sáder Força venta ausentes capaz supera a oscuras kilómetros por hora a par matiz ginseng sus propias Svenska pueden se encara més intensos

Voz 0931 03:18 B Protección Civil a Protecció Civil blandía activa chal dan Maxime al Riis Maxine sean día prácticamente total Catalunya es la humanidad Pla alzaban carreras Mondrian a explícame exactamente implica Sean John H sus últimas y sus saturados

Voz 4 03:33 el partido además al portal Montsant restricciones a las actividades agrícolas a toda costa

Voz 5 03:42 la puerta mes más dura es la extensión de la compasión porque extintos vea prohíbe esto otras actividades que sigue en sus antípodas ha dado este incendio no se trabaja puros tal

Voz 4 03:57 las que foca Rivera Tucker número dos días anda aclarar sin sin salir de Catalunya ya ha sido dado Luna toda caló la preocupación es máxima

Voz 0931 04:10 pero antes también habla una dada calor Jordi Carbó Torné que cada hora que pasa las temperaturas a pujarán

Voz 0978 04:16 la sala oprimen dados tres días en que las temperaturas dándose Force extremada ser reunida Cataluña con maquetas de entradas Tyra sacaría animan las condiciones propias de parachoques tramita pulpa exclamó la temperatura precisó resultará engañoso Jack a las máximas a casa tardas maduran entre los treinta grados a Reus de Cataluña sopranos treinta sin también un pulso tal Acosta oscurantista Lleida han Saw a la tarda veinte días ida Mahdi vendrá saltan Betis apta las temperaturas serán una mica més pautas

Voz 0931 04:47 temperaturas cada cada mes extremas pisó disco duran mes temps que arriban hay que entra las pillos pues es que atentan a que estas al ginseng This Aragón pairs and andan a a Koeman Jordi Carbó gracias

Voz 0978 04:59 adeu FISA Express pan del Estatut Lagat

Voz 0931 05:01 estilos veintiséis de enero

Voz 0931 07:25 Álvaro limita a que las Antitrata seguida van cualificada dosis da gobernó ahí no va a conseguir cápsula va a intentaron a Mouse común la CUP a Bush Eton

Voz 17 07:42 es ve bostezo as posen al costado va a España de Fomento al trabajo de la Cambra de propietario

Voz 0931 07:49 a estas formas en que acusó ayer la consellera de Justicia Ester Capella Rasputín Jan Susana Segovia y María Sirvent

Voz 18 07:55 es un trato al PP es una oportunidad par duda problemas afectan al sindicato pateras nos apretarle la paz no es apretarlos

Voz 19 08:02 las un decreto Hoon Chan Swat únicamente a mal culés it administrados da fincas ya seis días dan la acción municipales

Voz 0931 08:12 aumenta la delincuencia Hispaniola obliga a la Generalitat ampliar las plazas da mientras da Manor treinta sin ganaban Sagunto al Govern K cuatro cada de centros de justicia juvenil para ver cómo delicta son menores inmigrantes Cabanas rebasa Catalunya Carmen Martínez

Voz 20 08:25 la mayoría de los ingresos son tan violencia toda la directora general de Justicia Jubany Gisela Arsène Doubt manos no acompañantes canas arrebata Cataluña desde dos mil seis

Voz 21 08:39 esa portaban Doncic no está fácil sacar también digan no es significativo no usaba otras a Vivienne Mena lapsus sistema en la planta ya plazos suficientes par gran Katharine obligación plazos

Voz 20 08:54 la Generalitat creará que están treinta signo Abbas plazas de internamiento para que tu mano entre centros de justicia juvenil de Girona vallas

Voz 22 09:02 no puedo primero normalmente con la carrera que entraban margen probó no tan tan tampoco tampoco no no pensar

Voz 0931 09:12 que es lado la oprime Cataluña vas a la actividad física y mates pasa tenía la nota de acceso mes a las hadas Dallas a la actividad Tungurahua alumnas la han aprobado

