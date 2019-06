nosotros venimos a defender ideas no a pedir consejerías tenemos como prioridad ya hemos venido a la política defender ideas por eso nuestro nuestra base de negociación se basa en tres principios lo que estamos exigiendo es que se firme un acuerdo de programa único con esto

algún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos que estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un gobierno bajo esas condiciones mis principios y lo de mi partido están por encima de un gobierno eso es lo que dice

son nació Aguado en una comparecencia sin preguntas algo inédito en él lo sigue manteniendo al PP como socio preferente cree que una repetición electoral sería un fracaso pero no aclara cómo serán capaces de cerrar un gobierno PP Ciudadanos sin contar con Vox Isabel Díaz Ayuso se compromete a hacer de mediadora igual que hizo el PP en Andalucía

necesario los votos de los tres partidos luego es necesario hablar con los tres partidos si Ciudadanos no se sienta con Vox ya lo haré yo

Rocío Monasterio Isabel Díaz Ayuso aún uno han hablado lo van a hacer es más según la candidata popular no sólo hablará también negocia con Vox porque entiende que su propuesta es positiva ya hay varios puntos en los que está convencida de que sean capaces de entenderse esta mañana la izquierda

no estamos nada tranquilos no vamos a bajar la guardia esperemos que se vuelvan empiecen a hablar dicha idea se dejen de tonterías

Voz 1275

03:53

todavía no hay fecha para esa reunión a tres decíamos que esta mañana a las once Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón se reúnen para hablar de la formación de gobierno ayer por la tarde coincidieron ambos a las puertas del colegio Blas de Lezo de la capital para apoyar a las familias de este centro que quieren que su director se quede a pesar de que la Consejería no le ha aprobado el proyecto para continuar en el cargo