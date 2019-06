Voz 1 00:00 no por un Badajoz

Voz 2 00:04 Emiliano Barreda

Voz 3 00:07 qué tal buenos días el Ayuntamiento de Badajoz va a celebrar finalmente este sábado una sesión plenaria para determinar entre otras cuestiones la composición de la Junta de Gobierno Local la sesión va a abordar las comisiones informativas las dedicaciones exclusivas hijo parciales las asignaciones a los grupos políticos las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones las retribuciones del personal eventual ese pleno que será celebrar por la mañana va a suponer el punto de partida del nuevo Consistorio tras su constitución el pasado quince de junio ya que aún no se ha hecho público que concejalías van a encabezar los ediles del Partido Popular are Equal es los de Ciudadanos os y el concejal de Vox Alejandro Vélez contará al final con alguna a precisamente desde Vox Badajoz informaban a la Cadena Ser que si no se cumple con lo pactado a nivel nacional también en la capital pacense la formación de ultraderecha pasará a la oposición de momento su concejal Alejandro Vélez no ha recibido notificación por parte del alcalde de si se le concede alguna concejalía el grupo municipal socialista en Badajoz ha lamentado este miércoles la falta de transparencia sobre las negociaciones entre Partido Popular Ciudadanos y Vox para conformar el equipo de gobierno local lo que dice convierta el Ayuntamiento en su opinión en un circo Ricardo Cabezas

Voz 5 01:29 las tres derecha en el Ayuntamiento mejor están dando un ejemplo muy poco edificante a la ciudadanía pacense convierte en las negociaciones en un circo y la falta de transparencia en su moneda de salvación no puede paralizar el Ayuntamiento el reparto del botín de los dinero de las responsabilidades que debieran estar negociadas cuando apoyan a un alcalde estos partidos tratan trabajó como una mera mercancía pasan por alto el abandono de la ciudad la suciedad imperante las roturas de tuberías y que no hay ningún proyecto en marcha es intolerable y no se puede consentir tanta provocación a la ciudad

Voz 3 01:59 o en sucesos la Policía Nacional y la Guardia Civil detenían a un conductor que circulaba este miércoles en sentido contario contrario con un turismo por la autovía A cinco a la altura de la barriada del Cerro Gordo en Badajoz y además bajo los efectos del alcohol el conductor habría entrado en la autovía el acceso próximo al río calla circuló durante varios kilómetros de forma irregular

Voz 6 02:21 no sólo la información del deporte José Luis Vela qué tal muy buenas desde el pasado martes se celebran en Badajoz las primeras jornadas de tecnificación de fútbol esté Fainé haya llevadas a cabo por las futbolistas Estefanía Lima in haya del López junto a May ala en Kos y Laporte eras Yolanda Aguirre y Eva López la jornadas tienen una duración de cinco días en matinal hasta este sábado veintinueve de junio se celebrarán en el campo federativo de San Roque en Badajoz reuniendo a más de cuarenta chicos y chicas con edades comprendidas entre seis y catorce años todas las sesiones tienen una metodología específica por grupos adaptados a cada futbolista con la intención de contribuir a su crecimiento ya además complementadas por otras actividades como Master Class de conceptos futbolísticos en inglés desayuno saludable actividades de piscina así como charlas de Carmen Mena yo jugadora del Atlético de Madrid y la selección española sub veinte Puerto Pérez jugadora del Femenino Cáceres psicóloga deportiva

Voz 7 03:19 eh

Voz 3 03:20 para hoy vamos hasta la Agencia Estatal

Voz 7 03:22 de meteorología iban Albizu buenos días

Voz 8 03:25 buenos días continuamos con la ola de calor segunda jornada nos deja máximas en ascenso ligero alcanzando valores de treinta y siete grados en Mérida también en tal a rubias en Don Benito en Villanueva de la Serena XXXVI en Castuera XXXV en Almendralejo XXXIV en Badajoz XXXIII en Zafraj Llerena XXXI en general de la sí

Voz 4 03:43 perra los cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución dispersa por la tarde los vientos entre el sur y el oeste flojos

Voz 3 03:53 veinticuatro de la mañana escuchan información local en la SER un alto y seguimos

Voz 9 04:02 acabo de recibir el precinto de set has comprado también más entero Roque hoy conduzco yo claro el producto oficial de la selección femenina y además más sinceros donará un euro por cada botella a su iniciativa siempre con ellas que apoya la igualdad de género

Voz 10 04:14 además en cero el producto oficial de la selección española de fútbol femenino

Voz 9 04:18 descubre más envases punto com

Voz 11 04:21 oye es a mí si presta mucha tela

Voz 9 04:23 son porque esto le interesa a tu casa Amy Carson

Voz 12 04:26 a todas las casas porque hasta el treinta de junio en el centro comercial el fardo tienen todo con un veinte por ciento de descuento pinturas herramientas jardín todos los productos con esto que entienda con un veinte por ciento de descuento sólo en el centro comercial

Voz 9 04:40 el Faro corre aportó veinte por ciento hábil Manolito la tabla las humedades

Voz 13 04:47 está muy bien

Voz 14 04:52 Moore protestas treinta años te garantía novecientos sesenta setenta ochenta financiamos hasta en cuarenta y ocho meses sin intereses novecientos sesenta setenta ochenta tech punto es

Voz 2 05:04 en Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y como siempre con la máxima calidad y frescura por ejemplo cinta de lomo de cerdo en trozos sólo tres con ochenta y nueve euros el kilo melón piel de sapo sólo setenta y cinco céntimos el kilo Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 3 05:26 a la Feria de San Juan continúa adelante y la noche que dejamos atrás no ha tenido incidencias de gravedad en el ferial Víctor Domínguez desde Cruz Roja

Voz 15 05:35 bueno pueden ser el hecho ha sido ha sido bastante tranquila hemos tenido algo más de de actividad que en las últimas dos jornadas pero bueno no hay ningún hecho así especialmente destacable no hemos aprendido en total de quince personas pongo dentro de la patología habituales no alguna herida golpee alguna intoxicación por por consumir alcohol así más más aislada igual no todo han hecho han sido de carácter leve y las hemos podido resolver allí en el propio recinto ferial

Voz 3 06:04 estamos a las puertas de la primera ola de calor del verano y se esperan temperaturas de hasta cuarenta y cuatro grados para este fin de semana Un fenómeno que es debido a la entrada de la península de una ola de aire caliente africano temperaturas que empezarán a partir de hoy Yolanda García Seco es la delegada del Gobierno

Voz 1476 06:20 próximo día Hay Consejo los habituales mantenerse hidratado no saliera a las horas de máximo calor e al aire libre y sobre todo hacer deporte muy bueno vestir con ropa clara y hacer guardarse de de la exposición sobre todas las personas más sensible los enfermos y las personas mayores y los niños también eh beber mucha agua hay poco alcohol y eso sería lo mejor para para salir de esta situación que no que parece que viene en los próximos días

Voz 3 06:53 en un protocolo firmado entre la Diputación de Badajoz se inserta empleo en la entidad de la Fundación ONCE especializada en la mejora de la inserción laboral de personas discapacitadas han firmado un protocolo de actuación para favorecer la integración laboral de estas personas Se trata de una alianza entre este estas instituciones para aunar esfuerzos y llegar a los entornos rurales Javier González es el director regional de inserta empleo

Voz 16 07:18 contamos con una partida presupuestaria para invertir en en en acciones formativas ya sea formación para el empleo ya sea certificados de profesionalidad formación complementaria para prepararlo en idiomas informática Ivo tras múltiples acciones como puede ser eh jornadas de sensibilización de información a al tejido empresarial en del entorno rural para explicarle el beneficio que supone incorporar en su plantilla es el talento de las personas con discapacidad

Voz 3 07:46 la Casa de la Mujer y del menor de Badajoz dependiente del Instituto de la Mujer de Extremadura alberga hasta el próximo dos de julio la exposición yo mujer tu cómplice ellas luchadoras que está organizada por plena incursión Extremadura con el apoyo de Lime espero Calderón en su presidente

Voz 17 08:02 a veinticinco mil personas han visitado la exposición yo tú ellas que desde el año de parte de diciembre también diecisiete pues se ha organizado y ha recorrido está recorriendo toda Estremadura Easy también parte del Estado tenemos dos dos equipos completos que no paran de estar siendo expuestas por lo por todos los lugares

Voz 3 08:24 además también en noticia es el Hospital Universitario de Badajoz ha puesto en marcha la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardiaca integrado por un cardiólogo médico un rehabilitador una enfermera y un fisioterapeuta a los que se va a unir profesionales de otras áreas como un psicólogo un urólogo un trabajador social o endocrino que colaborarán en su funcionamiento y también Jerez de los Caballeros volverá a revivir su pasado de leyenda con el nuevo festival templario en concreto su décimo sexta edición que se va a celebrar del cinco al catorce de julio con una amplia programación la ambientación de los bellas escenarios de su centro histórico y la puesta en escena de una obra de teatro popular Nos vamos con música a la de Luz Casal que va a actuar este próximo viernes en Badajoz con motivo de la Feria de San Juan será a partir de las diez y media de la noche

Voz 9 09:11 si llegamos con Luz Casal a las ocho de la mañana

Voz 18 09:27 el rock and roll jóvenes que no escapar aparezca en algo increíble batería