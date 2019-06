Las noticias de Galicia, 07:50 (27/06/2019)

Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en el momento oportuno y el coche el coche el que ya no piensa seguir esperando audita en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

qué tal muy buenos días los trabajadores de Alcoa de momento no firman la venta parten cápita los sindicatos acusan a las administraciones de dar la espantada al tercer firmes sus compromisos para garantizar el empleo y la continuidad de las fábricas continuidad la de Feijóo que en el Parlamento le dice a los portavoces de la oposición que se van a seguir viendo las caras más tiempo del que piensan sólo el diez por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo en Galicia lo hacen en la sanidad pública los socialistas acusan a la Xunta de incumplir la ley del aborto es jueves dieciséis diecisiete no veintisiete de junio suben las temperaturas pero lejos de la ola de calor en el resto de la Península Paula día

Voz 17

06:16

sí señor Leiceaga así pero no me importa sino vamos a seguir viéndolo Parlamento millor durante más tiempo que ustedes secreto señor Leiceaga después de tres mayorías absolutas consecutivas supongo que soy tu prima airosa no sea ten en balance o balance da decisión inapelable dos galegos en las urnas ahora queda todavía o balance que ceros galegos no anotó veinte