Las noticias de Castilla y León, 07:50 (27/06/2019)

Voz 1 00:00 Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 00:09 buenos días el acuerdo de gobierno en la Diputación de Burgos revela una fotografía contraria a lo defendido por ciudadanos que en el acuerdo para la gobernabilidad de la Junta con el PP se ponía sobre la mesa la institución burgalesa para la formación naranja pero es más lo de limitar a ocho años los mandatos ahora es aplica con matices cambia la fecha de aplicación hice esa rico del Partido Popular va a iniciar así su tercera legislatura al frente de la Diputación Provincial con esta fotografía ciudadanos Castilla y León Francisco Igea guarda silencio y además tenemos que tener en cuenta las decisiones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que rechaza los recursos por posibles irregularidades en las elecciones municipales en León y Segovia el viernes cinco se celebrarán los plenos de constitución de ambos ayuntamientos que salvo sorpresa serán gobernados por el PSOE aunque en el caso de Leo en el Partido Popular estudia recurrir la decisión judicial ante el Constitucional calor con alerta naranja por altas temperaturas en la provincia de Burgos máximas en torno a los cuarenta grados en algunos puntos de la Comunidad y el mayor problema es que las mínimas se mantienen también altas a esas horas conocemos situación con primera parada León

Voz 0846 01:25 cielo prácticamente despejado dieciséis grados en León dieciocho en Ponferrada Zamora aquí pocas nubes en la provincia de Zamora diecisiete grados en Zamora diecisiete en Benavente Salamanca cielo azul diecinueve creados en Salamanca quince envejecer

Voz 0603 01:39 a Vila despejado tenemos veinte grados Segovia calimas toda la mañana con fuertes rachas de viento una temperatura de veinticuatro horas

Voz 2 01:46 dos en la capital veinte en Cuéllar

Voz 0603 01:49 ya tenemos nubes altas en la capital veintidós grados Burgos alguna nube alta con veintitrés grados en Burgos y en Aranda veintidós en Miranda Palencia en Valladolid con sol y calor veinte grados en Valladolid Medina del Campo diecinueve en Peñafiel y en cuanto a las carreteras sin incidencias destacadas a estas horas en las principales vías que recorre la comunidad autónoma eso sí desde la DGT insiste en no bajar la guardia a la hora de ponerse en carretera siete cincuenta y dos

Voz 0603 03:22 nuevo giro en la negociación de pastos la sorpresa llegaba al conocerse que la Diputación de Burgos será presidida finalmente por el Partido Popular no por Ciudadanos a pesar de que así se había acordado para la formación naranja cuando se apoyó al Partido Popular en esas negociaciones para hacerse con la Junta Pedro Sedano

Voz 0882 03:39 César Rico el Partido Popular repetirá al frente de la Diputación Provincial de Burgos tras un acuerdo alcanzado con Ciudadanos cuyo cabeza de lista Lorenzo Rodríguez se ha postulado hasta ayer mismo para presidir la institución provincial era un acuerdo que habían llegado ambas formaciones políticas para el plano autonómico pero un acuerdo nacional Rodríguez asegura que la decisión la ha tomado con conocimiento de instancias superiores de en aunque reconoce que no ha llegado a comunicárselo a su cabeza de lista autonómico Francisco

Voz 6 04:01 yo es que no he podido hablar con Paco Gea está en sus cosas yo he hablado con este caso cuál es el que es secretario institucional la secretarías

Voz 0603 04:07 qué entidades realización llevamos

Voz 6 04:10 todos estos un partido grande y cada uno se encarga otra cosa

Voz 0603 04:13 y ante este giro en los acuerdos con el Partido Popular Ciudadanos en Castilla y León sigue guardando silencio ante una situación contraria lo ha defendido en las últimas semanas desde que se acordará ese acercamiento al Partido Popular Lara Vegas

Voz 1272 04:25 este bandazo llega a última hora en Burgos entre Ciudadanos y PP y veremos qué impacto tiene y si desmonta el acuerdo que exigía ciudadanos Castilla y León para apoyar al PP en la Junta lo primero porque recordamos que el propio José María Espejo Secretario de Acción Institucional de Ciudadanos a nivel nacional anunciaba hace varias semanas que la Diputación de Burgos sería para ciudadanos a cambio de apoyar al PP en la Junta

Voz 0603 04:44 Burgos y Palencia como capitales de

Voz 7 04:47 las capitales de provincia hay también algunas diputaciones que también estaría incluida la la de

Voz 1272 04:52 con este anuncio de ahora incumple no sólo este punto en la negociación para la Junta también la promesa del propio propicia de que ningún cargo seguiría más de ocho años en el mismo puesto el nuevo presidente de la Diputación de Burgos con esta sorpresa iría por su noveno año es verdad que luego ciudadanos matizó esa promesa hay dejó que el reloj empezaba a contar hace cuatro años y no desde el inicio pero lo dicho en su momento al inicio fue esto que van a escuchar donde la promesa es clara y sin matices a recordamos las palabras de Francisco Igea

Voz 8 05:19 esto es una condición sine quan nosotros creemos que los ciudadanos lo vean desde el día como día que se constituyan las instituciones no habrá nadie ni alcaldes y presidentes de votación caen ha estado ocho años

Voz 1272 05:31 tenemos cita con este lío montado de momento Francisco Igea candidato de C's a la Presidencia de la Junta en guarda silencio

Voz 0603 05:38 pues con este panorama hoy se celebra la primera reunión de la Mesa de las Cortes órgano de decisión del Parlamento autonómico donde la máxima expectación es ver cómo se va a organizar el grupo mixto integrado por cuatro partidos diferentes y entre ellos algunos tan diferentes como podemos ir Vox Pablo Fernández procurador de Podemos cree que al ser dos parlamentarios deberían tener más peso dentro del grupo ya sí se lo trasladarán esta tarde al resto de componentes del Grupo Mixto los procuradores de UPL Vox Por Ávila

Voz 9 06:06 parece lo razonable pero hasta que no tenga lugar esa esa reunión ya está que no nos pongamos de acuerdo tampoco quiero adelantar adelantar nada eh creo que es mejor que eso se diriman en en esa en esa reunión que que tengan sus tuvo los grupos que integran el Mixto también cuestiones que consideramos son políticamente muy relevantes eh la capacidad de ejercer oposición eh bueno pues con margen himno referimos tanto a la capacidad de control al Gobierno lo que implicaría que nosotros vamos a proponer que el Grupo Mixto pueda hacer cuatro preguntas cada cada pleno dos preguntas al presidente y dos preguntas a los consejeros también estamos preocupados por la capacidad propositiva que nosotros para nosotros es crucial el poder presentar la mayor cantidad de propuestas posibles tanto en pleno como como la distintas comisiones

Voz 0603 08:09 y en plena ola de calor Agroseguro estima ya que la mitad de la superficie que tiene asegurada por sequía es la que está afectada por la falta de lluvias en Castilla y León José Ignacio García delegó

Voz 0846 08:19 OO territorial Agroseguro Castiella llevamos

Voz 15 08:22 cuatrocientas ochenta mil hectáreas lo que son cultivos herbáceos cereales leguminosas principalmente los agricultores no han reclamado que de momento ya creen que en esas cuatrocientas setenta mil hectáreas aproximadamente pues ya tienen soy Dios son conscientes de que tienen un daño por sequía parche otros no han empezaba a entrar pues desde principios de junio aproximadamente pues gol lo que tenemos hasta fechas que calculamos que nos puedan entrar del orden de otras ochenta mil hectáreas aproximadamente más situarnos el orden de las quinientas cincuenta mil aproximadamente en Castilla León pues mira para en cuanto al volumen de estaría

Voz 16 08:59 los aseguradas estaríamos hablando próximamente de la

Voz 15 09:01 estás de lo que tendríamos asegurado en Segur un poquito más de la mitad

Voz 1 09:10 eh

Voz 0603 09:11 actualidad también en nuestra o ser Castilla y León punto es en esta jornada calurosa en la comunidad autónoma

