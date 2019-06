Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (27/06/2019)

Voz 1 00:00 la Comunitat Valenciana Juan más Graner

Voz 1217 00:09 jueves buenos días pendientes de la ola de calor que aquí parece que no será para tanto auto te ofrece el tiempo porque no soplará viento de poniente y eso de cara a mañana y pasado los días que se prevén aquí más calurosos con alerta ella ya decretada significa que si bien hará mucho calor no hará tanto como en otros lugares así que ola de calor sí pero menos hoy ahora temperaturas entre veintiuno y veinticuatro grados en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante ya al mediodía algún grado más que ayer en la costa y también en el interior

Voz 1217 01:05 dime con quién andas y te diré quién eres valga como aviso a quienes son capaces de tirarse a la espalda justificaciones como esta

Voz 5 01:13 consideramos que los derechos de todos los españoles ya están protegidos en nuestra Carta Magna en la Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico también protegen

Voz 6 01:22 y a a los ciudadanos entonces no nos va

Voz 5 01:24 vamos a sumar a una declaración institucional de la que se está haciendo un uso partidista de una fiesta que utiliza unos fondos públicos unos recursos públicos que deberían estar destinados a otras cuestiones

Voz 0141 01:56 buenos días Juan Compromís la había presentado para reconocer la lucha por los derechos de lesbianas gays transexuales bisexuales e Inter sexuales erradicar la discriminación y la violencia hacia esas personas Fran Ferri lamenta la postura de Vox

Voz 7 02:10 el que no estén que es que mía en contra de erradicar la discriminación o de You contra la violencia no entender el el no

Voz 8 02:20 esta propuesta primer Vega en este escobas después de Encants una declaración institucional pero ayudar con Peres tres de les persones TBI contra la violencia contra la discriminación no sea aprobado porque un grupo parlamentario

Voz 9 02:34 militar de invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán yo desde luego

Voz 0286 02:38 no estoy dispuesto a aceptar como normal que un partido que dice ser democrático no quiere reconocer la lucha por los derechos del colectivo LGTB ni quiere impulsar medidas para erradicar la discriminación y la violencia que padecen estas personas eso sí como probablemente dirigirse a ellos no les va a hacer cambiar de idea si me parece oportuno hacerlo a los que coquetean pactan con ellos como ayer decía Ana Durán en Hora catorce en estos temas la equidistancia es connivencia

Voz 1217 04:40 también ayer Les Corts designaba a los cinco senadores territoriales de la Comunitat los socialistas Joan Lerma de Josefina bueno el popular Alberto Fabra Carles Mulet de Compromís ya Emilio Argüeso de Ciudadanos colorín colorado el president de Les Corts Enric Morera daba con eso por concluido el periodo de sesiones a pesar de las críticas del Partido Popular

Voz 0141 04:58 que considera que la Cámara autonómica no debería cerrar que la gestiones un desastre las listas de espera crecen el Gobierno central no está de acuerdo con cómo se hacen en la Comunitat las cuentas pero según Isabel Bonet los del Botánico prefieren irse de vacaciones carro al que se subía Ciudadanos también unidades Podem por ellos no tendrían que cerrarse en el mes de julio

Voz 9 05:17 respondían Compromís y PSPV sin ponerse de acuerdo a Compromís han importaría que julio fuera Meza hábil sin embargo Alsacia

Voz 0141 05:24 lista Manuel Mata le parece que ante la profunda renovación del Consell es necesario dar tiempo a los equipos directivos recordaba que julio nunca ha sido un mes hábil en año electoral

Voz 1217 05:34 no acaban o no acabaron mejor ahí las diferencias entre unos y otros sobre la petición de Compromís de ampliar el presupuesto de apunta también

Voz 0141 05:42 los socialistas lo dejan para diciembre que es cuando se tiene que discutir dicen pero a priori no se muestran demasiado favorables porque para llevar más dinero al ente público hay que quitarlo de otro sitio unidas pueden por su parte no lo vería mal si antes se aclara en qué se va a gastar el dinero de más

Voz 1217 05:58 para cerrar la crónica política sobre el nombramiento de la ex de Ciudadanos Carolina Punset como asesora del president Toni Cantó el de Ciudadanos lo veía como el caso de una enchufada

Voz 0141 06:08 a lo que Ximo Puig responde que él gobierna por y para todos

Voz 14 06:11 independientemente de a quién hayan votado

Voz 0141 06:14 apuesta por la pluralidad

Voz 15 06:19 que es firme en un propósito que no se doblega

Voz 16 06:22 que no se rinde bien

Voz 1217 07:30 gracias muchas gracias sí aquí a usted a las cuatrocientas ochenta y cinco mil personas que cada día escuchan la Cadena Ser en la Comunitat Valenciana según el último Estudio General de Medios el último EGM la Cadena SER líder como siempre sigue muy por encima de sus más directos competidores están también de enhorabuena nuestras emisoras musicales los cuarenta con trescientos cincuenta y cinco mil oyentes diarios y Cadena Dial con ciento noventa y dos mil que ambas incrementan su audiencia los cuarenta son la emisora musical líder de audiencia en la Comunitat Valenciana así que muchas gracias muchas gracias por elegirnos para informarse y para entretenerse

