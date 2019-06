Escucha las noticias de las 08:00 (27/06/2019)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días es jueves menos sofocante jueves veintisiete de junio a las cinco de la mañana por ejemplo tenían veintiséis grados en Palma en la capital balear El día viene tórrido hoy tenemos el primer gran incendio forestal activo en Tarragona y tres mil seiscientas hectáreas quemadas y cuatrocientos efectivos trabajando para extinguir las llamas incluido el Ejército incluido los medios aéreos en SER Cataluña con Cuní acaba de estar el conseller de Interior de la Generalitat Miquel book que apuntado la causa de este incendio no no os va narrar Kudrin dice que se trata de una concentración de estiércol que estaba en malas condiciones y que se incendió por las altas temperaturas también ha hablado el conseller de abrir un expediente sancionador a los responsables de esa instalación enseguida nos vamos al centro de mando del incendio pero primero Jordi Carbó qué tiempo va a hacer hoy en esa zona del incendio en el resto pues básicamente condiciones

Voz 0978 01:16 no demasiado favorables es Si bien las últimas horas el viento ha disminuido un poco volverá reforzarse esta tarde rachas de más de cuarenta kilómetros por hora temperaturas cercanas a los cuarenta grados en el conjunto del país primero de los tres días de temperaturas extremas o ya empezarán a superar los cuarenta grados especialmente en el Valle del Ebro

Voz 1727 01:39 un sofocante jueves veintisiete de junio en el que el escenario poselectoral español deja titulares tan frustrantes como el calor primer titular PSOE y Unidas Podemos escenifican intensamente su desacuerdo Irene Montero

Voz 0814 01:53 los socialista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara Adriana Lastra unidos

Voz 2 02:05 hemos es nuestro socio preferente por lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero

Voz 1727 02:10 que no es así no es esa la realidad segundo titular la dificultad de la investidura y la posible prolongación de un Gobierno en funciones es el argumento oficial para que el cabeza de lista del PSOE a las europeas Josep Borrell renuncie al escaño sin haber pisado el Parlamento Europeo Borrell fue el más votado por los españoles para ese escaño tercer titular Vox exige un programa de extrema derecha PP y Ciudadanos siquiera en sus votos para gobernar la Comunidad de Madrid a las ocho y media entrevistamos aquí en Hoy por hoy a Ignacio Aguado al candidato de C's a la Presidencia del Gobierno regional

Voz 1727 03:04 hoy comienza la cumbre del G20 marcada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China aunque según publica hasta ahora el principal diario de Hong Kong Javier los dos países han pactado una tregua que implica

Voz 0858 03:17 dice a suspender una nueva ronda de aranceles estadounidenses a importaciones chinas Trump se reunirán el sábado en Japón Pedro Sánchez está viajando hacia

Voz 1727 03:26 aquí en España el Congreso homenaje a este medio día las víctimas del terrorismo

Voz 0858 03:30 hay dos asociaciones Covite Dignidad y Justicia que ya han dicho que no irán como protesta por la presencia en la Cámara de Bildu y también con la entrevista de anoche en el veinticuatro horas de Televisión Española

Voz 1727 03:40 a otra entrevista que la derecha pidió boicotear antes de escuchar la por el mero hecho de hacerla en seguida escuchamos lo que dijo anoche Otegi antes en Italia las autoridades han bloqueado el barco de la ONG jugó según su capitana en el buque van cuarenta y dos personas cuarenta y dos inmigrantes centro al puerto de Lampedusa pese a que el Gobierno sólo había prohibido y aquí la ONG española o penal vuelve a rescatar inmigrantes en el Mediterráneo aunque no tiene permiso lo ha contado así su fundador Oscar Camps

Voz 4 04:15 en estos momentos ya no queda nadie en el Mediterráneo central no podemos dejar abandonado el corredor más mortífero del mundo sino hay barcos navegando no seremos conscientes de la cantidad de muertos que tendremos durante este verano creemos que debemos estar allí con permiso sin él vamos estar en el Mediterráneo central porque es nuestro moral

Voz 1727 04:34 ya antes del deporte

Voz 1 04:40 me espera Elena

Voz 1727 04:50 la alegría que viene el día muy duro Juan Luis Guerra el hombre que nos mueve el cuerpo aunque no queramos termina hoy su gira en España

Voz 0858 04:58 la ola de calor garantiza temperatura tropical hoy en Madrid para presentar su último disco se llama literal eso sí no va a faltar estabilidad

Voz 1 05:08 tú vas a ir

Voz 5 05:08 pero de momento no voy pero no me importaría si yo soy de Toledo Pepa así que lo que me echen

Voz 1727 05:13 bueno el titular del deporte a esta hora es que el Benfica confirma la oferta del Atlético por Joao

Voz 5 05:19 sí si ese ciento veintiséis millones de euros el club portugués comunicó la oferta al mercado de valores en un pago a plazos que va a llevar de forma inminente al jugador portugués con la camiseta del Atlético de Madrid además también de fichajes ex portero del Valencia el ex meta del Barça firma hasta el año dos mil veintitrés dos citas este jueves por un lado a las ocho el debut de España en el Eurobasket femenino el rivales Ucrania y las semifinales del Europeo sub veintiuno de fútbol desde las nueve ante Francia

son ahora las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias