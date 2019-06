Voz 1 00:00 Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:07 qué tal buenos días veintiséis grados en la Gran Vía y subiendo seguimos en plena ola de calor y todavía no se espera lo peor hoy los termómetros van a alcanzar los cuarenta grados de máxima mañana y el sábado se esperan hasta cuarenta y tres

Voz 2 00:20 estamos muriendo de calor y eso que yo soy latina y no me acordaba ya que el calor era tan terrible a divertirse disfrutar da igual haga frío calor que está Madrid para no salir de casa

Voz 3 00:30 hace muchísimo calor óseas que yo esas temperaturas nunca las he visto sólo se puede estar en la calle vamos yo intenté ir a la piscina todo lo que puedo porque esto está increíble

Voz 1275 00:39 estamos en alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad especialmente delicada como les estamos contando esta mañana es la situación que viven en esta ola de calor las escuelas infantiles de la Comunidad denuncian que el Gobierno regional se niega a climatizador las aulas de los más pequeños aunque la ley en su caso les obliga a tener los centros abiertos hasta el treinta y uno de julio los profesionales están preocupados por los niños se sienten discriminados respeto a las escuelas que son propiedad de los ayuntamientos porque en su caso la gran mayoría sí que tienen aire acondicionado blanca lanza es presidenta de la Asociación Madrileña de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 4 01:13 no es lógico que la Consejería de Educación reconozca que las escuelas infantiles de su red no están en las condiciones que debieran estar no pongan solución a ello de nuevo me parece que es una demostración más de la falta de sensibilidad y de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia

Voz 1275 01:35 la Consejería de Educación dice que en los últimos dos años ha dado medio millón de ayudas a estas escuelas públicas que gestiona directamente para aclimatarse centros aunque en el caso de aquellos que son de titularidad pública pero que gestionan empresas privadas se lava las manos dice que hay la responsabilidad es de la adjudicataria que asume una cesión de la instalación por un tiempo determinado en unos minutos a las ocho y media Pepa Bueno entrevista en las será Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos en Madrid el partido naranja se ha plantado ante las últimas exigencias de Vox que complican un gobierno del trío de color en la comunidad

Voz 5 02:06 ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos que estire estima aticen a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un gobierno bajo esas condiciones mis principios y lo de mi partido están por encima de un gobierno yo no quiere una Comunidad de Madrid en blanco y negro

Voz 1275 02:27 Aguado decía ayer que buscará acuerdos de progreso lo que algunos entienden como un guiño al PSOE desde Mas Madrid Íñigo Errejón le ha vuelto a tender la mano al partido naranja le llamo

Voz 0799 02:36 me considero su oposición a que no se atrincheran en la soberbia ya que nos podamos entender en qué pensamos diferente sé que hay muchas cosas que nos separan pero por encima de todo yo creo que deberíamos compartir que después de veinticinco años de Gürtel de púnica Lezo digamos un gobierno generación les invitó a que abandone la soberbia corrijan el Errol nos sentemos a ver si lo ponemos con el acuerdo de soy optimista creo que estamos a tiempo habrá que resignarse

Voz 1275 02:59 PSOE y Mas Madrid Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón se vuelven a reunir este jueves a las once en la Asamblea para trabajar en la formación de una alternativa de gobierno a un posible acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox más noticias de Madrid en titulares con Cristina del casara

Voz 6 03:13 continúan los trabajos de extinción del incendio declarado esta madrugada en una nave industrial de Humanes a esta hora se investigan las causas del suceso que no ha registrado heridos

Voz 1275 03:22 los afectados por la colza podrán seguir retirando sus medicamentos de forma gratuita a partir del lunes el Colegio de Farmacéuticos da marcha atrás con las amenazas de cobra a los pacientes después de que el Gobierno regional haya aceptado sentarse a negociar

Voz 6 03:33 Hazte Oír contra Almeida la plataforma ultraderechista presentará hoy miles de firmas para instar a José Luis Martínez Almeida a no colocar este año la bandera del orgullo en la fachada del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 03:43 la Comisión de Seguimiento de la Prueba de Acceso a la Universidad desestima las quejas por el examen de Dibujo Técnico la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid lamenta la decisión insiste en que el examen se hicieron preguntas que no estaban en el temario

Voz 7 03:56 los deportes

Voz 9 04:01 no y puro y yo

Voz 10 04:03 a Félix inminente fichaje por el Atlético de

Voz 1275 04:06 María José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días y porque él

Voz 10 04:08 Benfica confirmaba la oferta de forma oficial el club lisboeta que hizo oficial la oferta la presentada ante el mercado de valores los ciento veintiséis millones de que ofrece el Atlético de Madrid de cara a Yao Félix además el día nos deja el debut de la selección en el Eurobasket femenino también las semifinales del sub veintiuno ante Francia con la presencia del Madrid dice Ceballos como principal baluarte de la selección y una despedida la de Gustavo Ayón que no seguirá en el Real Madrid de baloncesto

Voz 1275 04:35 Mercedes Prince Michael la filial de Mercedes

Voz 11 04:38 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta vamos de nuevo

Voz 1275 04:45 las carreteras como sigue Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 12 04:48 buenos días Laura persisten las retenciones en todas las entradas y destacamos en la M cuarenta la ronda de circunvalación hasta ahora muy complicada en Valdemar en la zona norte en ambos sentidos barre la fortuna cinco también en Villaverde en ambos sentidos y desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza todo ese tramo en sentido norte también en la M50 así que éste ahora mucha paciencia ahora apunta

Voz 1275 05:07 qué tal el tráfico en las calles de la capital que hacer buenos días

Voz 1322 05:11 tal buenos días Laura una hora punta bastante repartida ahora en la entrada por la M once a su paso por Arturo Soria la salida por Castellana Norte Sinesio Delgado Illa de Avenida de América para alcanzar la carretera de Barcelona van en aumento también entradas como la cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España o la carretera de la

Voz 1275 05:29 Doña avisados estamos hay alerta naranja por calor previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:35 buenos días hoy las temperaturas serán más altas que ayer ya lo han sido las mínimas en breve superaremos los veinticinco grados en toda la Comunidad las máximas se situarán entre los treinta y cinco y los cuarenta como es habitual cerca de los ríos Tajo y Tajuña es donde subirán más con valores cercanos a los cuarenta grados en un día soleado y con poco viento a la espera de que mañana y el sábado las temperaturas sean más altas que hoy

Voz 13 05:59 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo jefe de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que llegue sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que lo recorra sólo nuevo le expresión del Interior

Voz 11 06:21 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 1071 06:26 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es con cree al baño que más se ajusta tu presupuesto esta semana frontal con perfil de aluminio más plato de ducha por sólo ciento setenta y nueve euros rico de pop precios bajos todos los días

Voz 14 06:45 un cierre de temporada único en el Teatro Real con grandes óperas de Verdi IVE una historia de amor y venganza Connie trovadores una de las óperas más populares de todos los tiempos catorce funciones tres a veinticinco de julio patrocinadas por Endesa y como gran broche de la temporada el estreno de anudar Coín versión concierto con Plácido Domingo en un reparto excepcional tres funciones del catorce al veinte de julio compra ya tus entradas en Teatro Real punto

Voz 9 07:10 les quiero decir que discreto ahora tengo un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa denso óptica el punto com sólo aplicando sólo grandes ópticas

Voz 15 07:30 ya empezaron los descuentos donde Kiko Milano aprovecha este un cincuenta por ciento menos en nuestra colorida gama de maquillaje productos de cuidado de Nati de alta calidad en todas las tiendas Kiko físicas y online

Voz 9 07:44 Tico un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa Ical punto com

Voz 16 07:55 durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado para ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Train CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra Tu futuro laboral

Voz 1275 08:21 ya escolar definitivo la presentado el consejero de Educación Rafael Van Griezmann básicamente las fechas son las mismas que el borrador que les adelantó la SER salvo por el día de inicio de las clases los colegios empezarán el lunes nueve de septiembre y los institutos el martes diez en junio se mantienen dos semanas para los exámenes de recuperación que siguen fuera de septiembre además de los días festivos de la comunidad o de cada municipio la Consejería ha añadido tres días de descanso treinta y uno de octubre veintiocho de febrero dos de marzo además al puente de diciembre es el suma un día más el nueve de diciembre

Voz 8 09:03 ahora actúa este sábado