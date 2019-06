Escucha las noticias de las 09:00 (27/06/2019)

gracias Inma y sobre la gobernabilidad en España y en Madrid acabamos de hablar en Hoy por hoy con el líder de Ciudadanos en Laguna de Madrid con Ignacio Aguado defiende el no de Rivera a Sánchez por los pactos del presidente dice o por la agenda económica del PSOE sobre la Comunidad de Madrid asegura que no van a aceptar las condiciones de Vox para hacer presidenta a la popular Isabel Díaz Ayuso su prioridad dice ahora es llegar a un acuerdo con el PP ya no habla de veto al candidato

Voz 0771

01:47

el socialista Ángel Gabilondo nunca hemos hablado de vetos lo que sí que hemos hablado es de opciones y prioridades que nuestra prioridad a día de hoy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid no vamos a firmar un acuerdo con Vox por qué no fue lo que le dijimos a nuestros votantes y fundamentalmente porque creemos que para que la Comunidad de Madrid avance tiene que tener un gobierno Centro Liberal donde donde no nos podamos permitir retroceder yo no quiero retroceder en la Comunidad de Madrid en determinados derechos que se han conquistado con el sufrimiento con el esfuerzo de miles de millones de personas y que no estoy dispuesto a renunciar