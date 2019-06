Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:03 (27/06/2019)

la renovación no afectará a los conductores asalariados sino a los titulares de la licencia de transportes pero desde hace trama aseguran que el reglamento que llevan esperando seis años tiene demasiadas lagunas y que no cumple las expectativas de la Federación Fernando Ortiz es el secretario general de fe trama

francamente no ha colmado las expectativas que teníamos sobre él demasiados baches demasiada sin concreciones dentro del reglamento ir eso solamente se traducen en un acosan inseguridad jurídica para los transportistas

la reforma afectará también a aquellos conductores con experiencia que quieran obtener la licencia de transportista para trabajar por cuenta propia trama estudia a nivel estatal impugnar algunos de los artículos del nuevo reglamento que aseguran no es igual en toda España

Voz 2

01:40

