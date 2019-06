Escucha las noticias de las 10:00 (27/06/2019)

Voz 1 00:00 estaba en Canarias

Voz 0824 00:05 acaban de incorporarse a las tareas de extinción del incendio que afecta desde ayer a la comarca de la Ribera d'Ebre en Tarragona los medios aéreos incendio forestal que ha calcinado ya más de cuatro mil hectáreas los bomberos reconocen que tardarán varios días en extinguir las llamas porque la ola de calor y el viento están complicando mucho la situación en el centro de control se encuentra un compañero de ser Tarragona murió el día o la bueno

Voz 2 00:27 los días en el centro de mando aquí estamos muy pendientes de cómo les va a los bomberos sobre el terreno los últimos datos apuntan a que ya han quemado cerca de cinco mil hectáreas un incendio de doce kilómetros de punta a punta más de cien de perímetro en total ahora mismo preocupa el flanco derecho del fuego el foco está en La Palma d'Ebre y en povera para estabilizarlo el primer el primer paso es que los bomberos logren contenerlo en estos municipios el alcalde de la Torre del español donde se originó ayer el fuego Joan Llum cosa avisa que hoy será un día largo estamos acercando

Voz 1560 00:57 los más a las cinco mil hectáreas que a las cuatro mil La creo que han hecho todo el buen trabajo que han podido pero ellos mismos han explicado que no han hecho todo lo que querían y la verdad es que ahora mismo no parece que tengamos un panorama muy optimista eh

Voz 2 01:09 pendientes muy pendientes también del presidente de Sanitat Quim Torra llegado aquí al centro de mando a las ocho y media de esta mañana

Voz 0824 01:15 Ignacio Aguado le pide al Partido Socialista en Madrid que se abstenga para permitir un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos sin el apoyo de Vox el candidato de la formación naranja la presidencia de la Comunidad ha estado esta mañana en Hoy por hoy sobre si eso que pide al PSOE en Madrid lo van a ofrecer ellos a nivel nacional dice que no es lo mismo

Voz 3 01:31 se lo ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para que echan la legislatura

Voz 4 01:38 no yo creo que son dos cosas que no tiene nada que ver fundamentalmente porque en el Gobierno de España Sánchez ya elegido socio ustedes es el PP sino por eso vamos a un gobierno con el PP pero el Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tiene un socio preferente que cada vez que puede pacta no solamente con Podemos sino también con los nacionalistas nosotros cuando fuimos a las elecciones lo dijimos muy claro que nosotros no íbamos a investir a Sánchez

Voz 0824 02:00 ha asegurado que no van a firmar nada con Vox porque no están dispuestos a dicho a retroceder en derechos de las mujeres los inmigrantes el colectivo LGTB el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid dice que Vox tendrá que elegir entre un Gobierno de PP y Ciudadanos o nuevas elecciones también se acaba de referir a Vox el secretario general del Partido Popular Teodoro García ha dicho que aunque no le gusten aspectos de su programa está obligado a negociar con la formación de Abascal

Voz 1758 02:25 bueno yo no milito en Vox no comparto muchas de las cosas que está haciendo el partido Bosch pero tengo la obligación de sentarme para intentar formar gobiernos de la libertad que es lo que hemos hecho en Madrid in miles de ayuntamientos el orden y ancho de España no por tanto al igual que ocurre en Andalucía yo entiendo con programa electoral se han presentado por un grupo político a la hora de negociar pero también es cierto como bien dijo ayer la portavoz de voz que es necesario llegar a acuerdos sobre aquellos puntos en los que podamos estar de acuerdo