Las noticias de Castilla y León, 10:03 (27/06/2019)

hoy se celebra la primera reunión de la Mesa de las Cortes órgano de decisión del Parlamento autonómico una reunión de trámite decía el secretario de la Mesa el socialista José Francisco Martín ya que al no estar constituidos todos los grupos parlamentarios no se ha iniciado la ronda del presidente Luis Fuentes con los distintos portavoces

Voz 3

00:22

esta primera Reunión lo lo más importante es el convalidar lo toda la actividad realizada por la Diputación permanente es decir desde que finalizó la anterior legislatura y luego ver cosas de intendencia de la propia mesa quizás a bordo de algún tema de el parto de de despachos de superficie etc pero en principio no hay ningún tema digamos importante para el desarrollo de la legislatura porque esas decisiones entre comillas importantes la mesa las toma normalmente oída la Junta de Portavoces todavía no se ha constituido la Junta notamos