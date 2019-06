Las noticias de Galicia, 10:03 (27/06/2019)

Voz 2

01:24

claro que como Jesús despechado basado Millor no asumir esta estando oye pues es alcaldía no moderno a una persona que durante catro anos tan duro contigo llevando insulto incluso con amenazas no pero seamos claros Carmen último durante estos casi lo han no se sabe decía que a oposición no me dictaba ya oposición de lágrimas muchas veces