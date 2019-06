Las noticias de Asturias, 10:03 (27/06/2019)

Sergio de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad celebra lo con nosotros con una programación para todos los públicos entre otros eventos podrá disfrutar de una gran fiesta con el concierto Hachette hacia mí en espectáculo musical de Mercedes Peón para la ocasión y como broche el vídeo proyección luce son de Hércules más información en turismo Corina punto com Ayuntamiento de A Coruña purismo de A Coruña

Arcelor advierte de que los recortes de producción pueden ser definitivos si la Unión Europea no reacciona y establece un arancel a las importaciones de acero sucio es decir el no sometido a los costes por emisiones de CO2 la nueva vuelta de tuerca ha venido de la mano del director ejecutivo de ArcelorMittal productos planos en Europa Ger van por el Volt que ha dicho ayer en Luxemburgo que las autoridades europeas tienen que reaccionar porque el recorte de la producción va a extremadamente rápido cuanto más dure mayor es el riesgo de que sea irreversible el Gobierno ya no abierto una puerta a la esperanza también ayer en el Comité de las Regiones a instancia del consejero en funciones de la presidencia Guillermo Martínez ha sido aprobada una enmienda al dictamen de este organismo en la que se propone la creación de un arancel medio ambiental