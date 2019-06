Las noticias de Cantabria, 11:02 (27/06/2019)

Voz 1

00:26

el voto de Revilla de Madrid a cambio de los votos del Partido Socialista en Cantabria yo te doy la presidencia atún veladas a mí y Cantabria y los cántabros que esperen porque esta será la cuarta coalición ante el conjunto vacío para Cantabria entenderá usted la segunda razón para votar no a su investidura no sólo no ha desaparecido sino que es hoy más intensa que nunca es que basta con leer el acuerdo con Pedro Sánchez bueno dice usted que con Pedro Sánchez porque ni a usted ni a él los hemos visto negociando nada aunque sí tuvo en cambio toda una mañana para firmar su nuevo libro en el Retiro