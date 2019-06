Las noticias de Andalucía, 11:02 (27/06/2019)

ecologistas en Acción insiste por ello en que no hay por tanto seguridad jurídica la actividad que están desarrollando Atalaya Riotinto hasta que no esté garantizada la seguridad ambiental completa de ese proyecto Isidoro Albarreal portavoz

Voz 2

00:26

esperemos que en un país en un Estado de derecho como el que echemos la Junta Andalucía haga caso de la resolución judicial esta resolución judicial hay muy clara la autorización ambiental de la Miñarro tintos saludada tanto la mina recinto no puede funcionar no hay ninguna mina en toda España que funcione sin autorización ambiental y en este caso caminan ya no tiene autorización ambiental