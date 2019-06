una silla desvencijada iluminada por un foco potente desde arriba para marcar otro rasgos ser actor esto podría ser una presentación tuya si debería haber una mesa también ya la mesa Chavez mes Atom la mes ya ya Venecia siempre da una mesa no es que falte en una esa nuestros jesuita que claro David no ha hecho taquillazos en el cine con lo cual quizá esta sea la música que corresponde podríamos poner a hablar flojito consumido palomitas en el escenario tengo todavía es más cómodo en cualquier caso

Voz 3

01:13

a mí lo que más me gusta ser ahora mismo es dar clase dar clases se trabajar con gente joven con chavales en clase de interpretación lo que más en serio se te has sido romántico últimamente pero pero tu éxito me parece señor lo más divertido es lo más bonito lo más puro y sobre todo que no tienes que aguantar egos cosas que decir que los chavales no tienen ninguno no