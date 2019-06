Escucha las noticias de las 13:00 (27/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 una mediodía en Canarias

Voz 0824 00:05 la ministra de Hacienda en funciones advierte a Unidas Podemos de que no habrá segunda vuelta para la investidura de Pedro Sánchez María Jesús Montero le ha pedido al resto de formaciones que no se confíen que dejen clara su posición en la sesión que va a convocar el próximo martes la presidenta del Congreso

Voz 2 00:21 bueno yo diría que no hay segunda vuelta que evidentemente los partidos se tienen que concentrar en que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar e este próximo mes de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no la segunda vuelta por tanto eh la expresión que cada partido político haga va a ser determinante para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando

Voz 0824 00:48 en estos momentos acaba de llegar a Japón Pedro Sánchez para asistir a la cumbre del G20 que comienza mañana en Osaka reunión entre los principales líderes del mundo en plena guerra comercial entre China y EEUU de hecho la foto más esperada va a ser la de Donald Trump Ichi Jinping que van a reunirse fuera de la agenda oficial del G20 enviada especial Inma Carretero buenas

Voz 0806 01:07 tardes así buenas tardes hace unos minutos ha aterrizado aquí en el aeropuerto internacional de Can Say el presidente del Gobierno en funciones con las ministras de Economía y Sanidad Nadia Calviño y María Luisa Carcedo que participa en una actividad paralela también viene con Sánchez su esposa Begoña Gómez que tiene lo que la organización denomina agenda de acompañante aquí son ya a las ocho de la tarde así que no tiene previstos actos el presidente hoy ya será mañana cuando arranque la cumbre del G20 están llegando ahora todos los líderes mundiales a esta ciudad que está blindada por las medidas de seguridad que muestra su mejor cara para los visitantes a pesar de la intensa lluvia de toda la jornada

Voz 0824 01:47 en el Congreso acaba de terminar un homenaje a las víctimas del terrorismo al que no han acudido algunas asociaciones ni los representantes de Vox en protesta por la presencia de Bildu y por la entrevista a Otegi en Televisión Española Ana Terradillos si no ha venido buenas tardes Covite tampoco Dignidad y Justicia y Marimar Blanco la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha hecho un discurso sin duda mucho más político que en otras ocasiones se ha centrado en la formación EH Bildu y ha lanzado este mensaje al presidente Sánchez de cara a una investidura

Voz 1 02:15 que por parte de las víctimas del terrorismo es incomprensible inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones

Voz 0824 02:26 Blanco se ha referido también a la entrevista que anoche Televisión

Voz 0125 02:29 española hacía Otegi no entendemos como televisión dice Blanco se ha convertido en altavoz de un ex terrorista confeso tras sus discurso todos los diputados excepto Esquerra se han puesto de pie y prácticamente todos Isabel excepto PNV Podemos han aplaudido durante más de un minuto

Voz 0824 02:44 en el juicio por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas han declarado hoy los peritos de la Policía Nacional que analizaron los discos duros los agentes han destacado lo curioso de que no se limitarán a borrarlo una sola vez lo hicieran hasta en treinta y cinco ocasiones Miguel Ángel Campos los expone

Voz 1552 02:59 datos de la Policía Nacional consideran llamativo que el PP sobre escribiera hasta treinta y cinco veces los discos duros de Bárcenas con una era suficiente el celo en el borrados explica aún menos para los agentes en el caso del disco duro del Apple del ex tesorero que según el PP estaba nuevo carecía de datos tampoco se entiende el empleo de este método con el otro equipo un ordenador viejo con más de quince años era mejor comprar uno nuevo que borrarlo para reasignar lo han dicho a los agentes de otro lado los peritos de parte del PP afirman que este agresivo sistema de eliminación de datos se adecúa a los estándares internacionales de apuntan a que Bárcenas manipuló su información porque algunos de los elementos aportados por el ex tesorero la causa supuestamente elaborados con aquellos ordenadores no pudieron ser creados por aquellos equipos

Voz 0824 03:47 la Dirección General de Tráfico calcula que este verano se iban a producir alrededor de noventa millones de desplazamientos el ministro del Interior y el director de la DGT han presentado esta mañana la operación especial de verano para la que se esperan más viajes que el año pasado por la mejora de la situación económica María Manjavacas son un millón y medio más respecto al año pasado y sólo en dos meses una de las razones por las que al dispositivo se incorporan trescientos agentes más de la Guardia Civil Grande-Marlaska ministro delito

Voz 3 04:12 Dior va a haber más guardias civiles por eso va a haber más radares por eso van a ver más controles preventivos de alcoholemia por eso hay más campañas especial

Voz 0824 04:25 en el capítulo de alcohol novecientos mil controles preventivos el objetivo con se repitan los datos del año pasado que fueron malísimos y que conviene recordar en dos meses murieron doscientas sesenta personas en accidentes de tráfico en la información del deporte iban Álvarez buenas tardes

Voz 4 04:38 hola Isabel buenas tardes el nombre de Neymar se relaciona cada vez más con el Barça aunque el club se desmarca el último en pronunciarse hace unos minutos el vicepresidente azulgrana Jordi Carbonell

Voz 5 04:47 el Barcelona quiere fichar a Neymar salimos de una premisa que no es correcto lo que sí que es correcto es que Neymar quiere volver al Barça pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva no este tema nos ha puesto encima de la mesa

Voz 4 04:59 parece lejos el fichaje de Neymar por el Barça mucho más cerca está Joe Félix del Atlético de Madrid el fichaje será oficial en las próximas horas una vez se cierre el traspaso por ciento veintiséis millones de euros el Athletic pagará seis millones más que la cláusula porque lo abonará a plazos Hinault al contado confirmado el intercambio de porteros Barcelona Valencia neto llega al Barça por veintiséis millones fijos más nueve en variables la operación alcanzará los treinta y cinco millones la misma cifra que el club ché paga si en esta noche doble cita con Carrusel Deportivo desde las nueve contamos las semifinales del Europeo sub veintiuno España Francia y la selección de baloncesto debut ante Ucrania a las ocho el Eurobasket femenino

