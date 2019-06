Las noticias de Galicia, 16:03 (27/06/2019)

la lógica casi sería que nos corresponderían nosotros pedirle a ciudadanos que es abstenga no al revés digo yo pueden ustedes comprender que es un poco llamativo que teniendo menos apoyos habiendo tenido peores resultados no habiendo ganado las elecciones se dirijan al que ha ganado las elecciones para que esas tenga ese grupo

Voz 3

00:55

bueno a mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo con que me firme el papel de basta bueno es de las pocas cosas que exige Vox es que se firme un papel por las tres partes yo creo que ese es un requerimiento que tiene mucho sentido que sobretodo si queremos tener cuatro años de legislatura con un Gobierno en común por tres con tres con tres partes pues lo lógico es que tengamos un programa hay un papel que las tres partes firmen César