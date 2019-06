Voz 0313

00:00

hola eh no ahora que ha terminado con las cinco condenas por violación no al comienzo de todo cuando se conocieron los hechos y la defensa de los acusados insistía insistía en que la chica estaba mintiendo que había sido todo con consentimiento hubo un grito por aquel entonces hubo un grito que se escuchó por calles y plazas de toda España yo siete creo yo siete creo en ese grito creo que se revela el el calvario que tienen que soportar algunas mujeres cuando denuncian algo y se pone en duda su palabra ojo ojo no estoy diciendo que una acusación la que sea tenga que darse por buenas esas comprobaciones no no para nada no digo eso para que se entienda voy a contar el caso concreto una mujer en su trabajo en la oficina denuncia a los jefes que un superior le está acosando primero de palabra que se mira cómo me pones que si vamos a mi casa después de obra con tocamientos vamos directamente metiendo mano luego masturbándose y la mujer lo denuncia una vez y otra y otra ni caso no creen o no la quieren creer al final un día se presenta ante el jefe con una foto del móvil donde aparece el acosador con el pene en la mano de bueno ahí el jefe ya no tiene salida no tiene más remedio que aplicar el protocolo y tomar medidas pero entremedias ha transcurrido más de un año la mujer las ha pasado tan canutas que ha sufrido crisis de ansiedad estrés postraumático ha necesitado tratamiento psiquiátrico total que se considera que ya no es útil para el trabajo Il acaban echando bueno esta historia ha ocurrido en una empresa que es concretamente el Ejército español donde hace cinco años cuando sucedieron los hechos el acoso no era tan siquiera una falta disciplinaria en el Código Penal Militar ahora al agresor lo acaban de condenar finalmente a seis años de cárcel y tiene que indemnizar además pero su víctimas sigue expulsada del Ejército ya veremos si el Ministerio de Defensa tiene a bien o no reconsiderar la decisión resumiendo la próxima vez que estén hablando de machismo de discriminación del acoso sexual que a veces sufren las mujeres cuando aparezca porque casi siempre aparece alguien normalmente algún hombre que dice no para tanto no hemos la próxima vez lo puedan contar esta historia a ver si sigue pensando lo mismo bienvenidos a La Ventana