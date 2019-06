Las noticias de Asturias, 17:03 (27/06/2019)

teníamos muchos frentes abiertos y que nosotros hasta que no cerrase el acuerdo marco que tenemos pendiente no estábamos dispuestos a sentarnos a hablar de más temas de competitividad de más ajustes

Voz 2

01:15

opino que alguien ya no es un par de embarcaciones más pues no pasaría nada si para la parte allí de Gijón muy ir por ahí también otras dos o tres tranquilamente no ve que los los los barcos que tenga logra no están prestando no está acabando con el salmonete imitando redes ahora me acabando con el marisco y acabando con todo